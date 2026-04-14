Un futbolista de 20 años fue asesinado en un robo al ómnibus de su equipo en Ghana cuando intentó escapar

Dominic Frimpong, un futbolista ghanés de 20 años, fue asesinado este domingo durante un asalto al ómnibus que transportaba a su equipo, Berekum Chelsea, después de un partido de la liga local. El deceso fue informado por la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA, por sus siglas en inglés).

El incidente tuvo lugar en la ruta de Goaso a Bibiani, cerca de la ciudad de Berekum, cuando el equipo regresaba a su sede de entrenamiento tras el partido contra el Samartex FC, disputado en Samreboi, al sur del país, donde perdieron 1-0.

“De regreso a Berekum desde Samreboi, nuestro micro fue atacado por un grupo de ladrones armados que bloquearon la carretera para impedir nuestro paso”, dijo el club en un comunicado publicado el lunes. “Hombres enmascarados armados con pistolas y rifles de asalto comenzaron a disparar contra nuestro autobús cuando el conductor intentó dar marcha atrás. Los jugadores y el personal huyeron a los matorrales cercanos para ponerse a cubierto”, remarcó la institución.

Por su parte, el Berekum Chelsea FC, club de la primera división ghanesa, confirmó lo sucedido: “Hombres enmascarados armados con pistolas y rifles de asalto dispararon contra el micro”. El ataque obligó a los jugadores a refugiarse entre la maleza. El robo, según la policía de Ghana, ocurrió alrededor de las 22.30 (hora local).

Las pericias realizadas por la Policía determinaron que el micro fue acribillado a balazos mientras el conductor intentaba dar marcha atrás para escapar.

Frimpong sufrió heridas de bala y murió en el hospital mientras recibía tratamiento. “Otra víctima, George Owusu Afriyie, de 52 años, también fue asaltada y le robaron $GHS4500 (alrededor de 408 dólares)“, añadió la Policía en si informe.

En medio del caos, jugadores y miembros del cuerpo técnico descendieron rápidamente del micro y huyeron hacia zonas cercanas para resguardarse. Frimpong recibió un disparo en la cabeza que lo dejó gravemente herido. Fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde finalmente falleció pese a los intentos médicos por salvarle la vida.

La GFA reclama en su nota que sean adoptadas todas las medidas necesarias para garantizar que se haga justicia. Foto: La Nación.

La GFA calificó el incidente de “trágico” y lamentó “una gran pérdida para el Berekum Chelsea, pero también para el fútbol ghanés en su conjunto”. “Dominic era una joven promesa cuyo compromiso y pasión por el juego encarnaban el espíritu de nuestra liga”, agregó.

“La GFA mantiene comunicación constante con el club y las autoridades pertinentes, incluido el Servicio de Policía de Ghana, mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias que rodean este lamentable incidente. Instamos a que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que se haga justicia”, expresó la entidad que nuclea al fútbol ghanés.

Luego sostuvo: “La GFA colaborará con las partes interesadas clave para revisar y reforzar las medidas de seguridad para los clubes que viajan para disputar competiciones nacionales, con el fin de prevenir sucesos tan trágicos en el futuro”.

El delantero se incorporó al Berekum Chelsea FC cedido por el Aduana Stars FC a comienzos de año y disputó 13 partidos y marcó dos goles con el club.

Esta tragedia puso otra vez el foco en la inseguridad que afecta al fútbol en Ghana. En los últimos años, clubes como Savannah, Wa All Stars, Legon Cities y AshantiGold sufrieron episodios similares.

Con información de La Nación y EFE.