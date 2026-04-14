Otro técnico cesado en el fútbol uruguayo: Progreso anunció la salida de Leonel Rocco previo a un duelo clave

Otro técnico cayó en el fútbol uruguayo tras la disputa de la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya. Se trata de Leonel Rocco, que fue cesado de Progreso luego de perder contra Juventud en el Parque Artigas de Las Piedras 1-0 por el gol de Fernando Mimbacas.

Después de tomarse unas horas tras la frustración del resultado, los dirigentes de Progreso se reunieron este lunes por la noche y tomaron la determinación para un técnico histórico de la casa que logró ganar la primera edición de la Copa de la Liga en el verano del 2026 y salvarlo del descenso en 2025.

Progreso está último en el Apertura, con siete puntos, los mismos que Juventud. El equipo de La Teja no ganó en ninguno de los últimos cinco partidos y está penúltimo en la Tabla del Descenso, solo superando al Montevideo Wanderers. En Las Piedras, tanto Rocco como su hijo fueron expulsados por continuas protestas al árbitro Esteban Guerra después del gol de Juventud; siguió dirigiendo el asistente Martín Arriola.

Tabaré Silva y Eduardo Espinel son los dos nombres que interesan y que, tras algunas reuniones, los dirigentes buscarán cerrar en la jornada de este martes. Silva dirigió de buena forma a Cerro en la temporada 2025 mientras que Espinel tiene una dificultad y es que está con equipo ya que es el DT de Olimpia de Honduras.

En la próxima fecha Progreso recibe en el Parque Paladino a Montevideo Wanderers el sábado a las 13:00, un partido directo por la permanencia.

"Una nueva pausa en este vínculo que tuvo: Campeonato Uruguayo, clasificación a Libertadores como jugador y DT, evitar el descenso en 2025 y ganar la primera Copa de La Liga. ¡Muchas gracias Leo! Cuando Progreso te necesitó; estuviste y sabemos que lo volverías a hacer", publicó Progreso en sus redes sociales.