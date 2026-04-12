Juventud 0-0 Progreso en vivo por el Apertura: la victoria es impostergable para los dos

Una batalla en Las Piedras para Juventud y Progreso (15:30 por DSports, Disney+, AntelTv y cableoperadores) por la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya. Los pedrenses, que juegan doble competencia por su participación en Copa Sudamericana, están últimos en el torneo local y llevan siete partidos sin ganar. Los de La Teja hace cuatro que no ganan y están en zona de descenso. La victoria es impostergable.

En el equipo local, varias bajas y la última obliga a varios cambios en zona defensiva. Ignacio Mujica se lesionó en el partido ante Cienciano en el estadio Centenario (1-1) y Sergio Blanco, que debutó entre semana como entrenador de Juventud, se vio obligado a recomponer la defensa. David Morosini, habitual zaguero, será el lateral derecho, Emmanuel Más pasará del lateral izquierdo a la zaga junto con Patricio Pernicone y Renzo Rabino ocupará el lateral izquierdo.

Por el lado del Gaucho, que no gana desde hace cuatro fechas cuando venció a Cerro, la intención es volver a ser el equipo que ganó la Copa de la Liga en verano. Solidez defensiva y buen juego aéreo en ofensiva. Rocco también alinea lo mejor que tiene y la novedad es el doble '9' que conformarán el joven Matteo Copelotti y el experimentado Jonathan Dos Santos.

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Juventud de Las Piedras vs. Progreso: alineaciones confirmadas

Día. domingo 12 de abril

Hora. 15:30

Torneo. Apertura

Transmiten. DSports, Disney+, AntelTV, cableoperadores

Juventud de Las Piedras. Sebastián Sosa; David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Renzo Rabino; Ramiro Peralta, Emanuel Cecchini, Leonel Roldán; Gastón Pereiro, Fernando Mimbacas, Alejo Cruz.

DT. Sergio Blanco

Progreso. Andrés Mehring; Gianfranco Trasante, Hernán Carroso, Federico Andueza, Facundo Kidd; Facundo de León, Santiago Viera, Agustín Pinheiro, Nahuel López; Matteo Copelotti, Jonathan Dos Santos.

DT. Leonel Rocco

Árbitro: Bruno Sacarelo.

Asistentes: Sebastián Silvera y Juan Álvarez.

Cuarto árbitro: Anahí Fernández.

VAR: Yimmy Álvarez.