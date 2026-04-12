Juventud 0-0 Progreso en vivo por el Apertura: la victoria es impostergable para los dos
Con varias bajas, el equipo de Las Piedras necesita cortar una racha de siete partidos sin ganar en la doble competencia. Los de La Teja llevan cuatro si victorias y están en zona de descenso.
Una batalla en Las Piedras para Juventud y Progreso (15:30 por DSports, Disney+, AntelTv y cableoperadores) por la undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya. Los pedrenses, que juegan doble competencia por su participación en Copa Sudamericana, están últimos en el torneo local y llevan siete partidos sin ganar. Los de La Teja hace cuatro que no ganan y están en zona de descenso. La victoria es impostergable.
En el equipo local, varias bajas y la última obliga a varios cambios en zona defensiva. Ignacio Mujica se lesionó en el partido ante Cienciano en el estadio Centenario (1-1) y Sergio Blanco, que debutó entre semana como entrenador de Juventud, se vio obligado a recomponer la defensa. David Morosini, habitual zaguero, será el lateral derecho, Emmanuel Más pasará del lateral izquierdo a la zaga junto con Patricio Pernicone y Renzo Rabino ocupará el lateral izquierdo.
Por el lado del Gaucho, que no gana desde hace cuatro fechas cuando venció a Cerro, la intención es volver a ser el equipo que ganó la Copa de la Liga en verano. Solidez defensiva y buen juego aéreo en ofensiva. Rocco también alinea lo mejor que tiene y la novedad es el doble '9' que conformarán el joven Matteo Copelotti y el experimentado Jonathan Dos Santos.
adasd
Juventud de Las Piedras vs. Progreso: alineaciones confirmadas
Día. domingo 12 de abril
Hora. 15:30
Torneo. Apertura
Transmiten. DSports, Disney+, AntelTV, cableoperadores
Juventud de Las Piedras. Sebastián Sosa; David Morosini, Patricio Pernicone, Emmanuel Más, Renzo Rabino; Ramiro Peralta, Emanuel Cecchini, Leonel Roldán; Gastón Pereiro, Fernando Mimbacas, Alejo Cruz.
DT. Sergio Blanco
Progreso. Andrés Mehring; Gianfranco Trasante, Hernán Carroso, Federico Andueza, Facundo Kidd; Facundo de León, Santiago Viera, Agustín Pinheiro, Nahuel López; Matteo Copelotti, Jonathan Dos Santos.
DT. Leonel Rocco
Árbitro: Bruno Sacarelo.
Asistentes: Sebastián Silvera y Juan Álvarez.
Cuarto árbitro: Anahí Fernández.
VAR: Yimmy Álvarez.
¿Encontraste un error?