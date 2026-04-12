Central Español vs. Danubio en vivo: el palermitano no se quiere bajar de la pelea por el Torneo Apertura
Los de Pablo de Ambrosio reciben a los de Gustavo Matosas en el Parque Palermo, donde buscan un nuevo triunfo para seguir prendidos en las primeras posiciones.
La jornada de domingo en la undécima fecha del Torneo Apertura arranca con un partido en lo previo atractivo como el que desde las 10:00 (DSports, cables, Disney+ y Antel TV) disputan Central Español y Danubio en el Parque Palermo.
Los de Pablo de Ambrosio, que vienen de vencer a Nacional como visitantes en el Gran Parque Central, reciben a los de Gustavo Matosas que legan en un momento complicado tras la salida del argentino Diego Monarriz, quien dejó de ser el entrenador tras el empate con Montevideo City Torque.
Central Español vs. Danubio
Hora: 10:00
Cancha: Parque Palermo
Televisa: DSports, cables, Disney+, Antel TV
Árbitro: Pablo Silveira
Asistentes: Nicolás Tarán y Ernesto Hartwig
Cuarto árbitro: Leandro Lasso.
VAR: Diego Dunajec
Central Español
Rodolfo Alves
Luciano Fernández, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, César Nunes
Marcos Montiel, Guillermo Gandolfo,
Franco Muñoz, Máximo Alonso, Mariano Aguilera
Raúl Tarragona
D.T. Pablo de Ambrosio
Danubio
Mauro Goicoechea
Damián García, Emiliano Velázquez, Mateo Rinaldi, Tomás Cavanagh
Camilo Mayada, Iván Rossi, Sebastián Rodríguez, Mateo Peralta
Maicol Ferreira, Sebastián Fernández
D.T. Gustavo Matosas
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