Central Español vs. Danubio en vivo: el palermitano no se quiere bajar de la pelea por el Torneo Apertura

La jornada de domingo en la undécima fecha del Torneo Apertura arranca con un partido en lo previo atractivo como el que desde las 10:00 (DSports, cables, Disney+ y Antel TV) disputan Central Español y Danubio en el Parque Palermo.

Los de Pablo de Ambrosio, que vienen de vencer a Nacional como visitantes en el Gran Parque Central, reciben a los de Gustavo Matosas que legan en un momento complicado tras la salida del argentino Diego Monarriz, quien dejó de ser el entrenador tras el empate con Montevideo City Torque.

Los jugadores de Danubio en el Parque Palermo. Foto: Danubio.

Central Español vs. Danubio

Hora: 10:00

Cancha: Parque Palermo

Televisa: DSports, cables, Disney+, Antel TV

Árbitro: Pablo Silveira

Asistentes: Nicolás Tarán y Ernesto Hartwig

Cuarto árbitro: Leandro Lasso.

VAR: Diego Dunajec

Central Español

Rodolfo Alves

Luciano Fernández, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, César Nunes

Marcos Montiel, Guillermo Gandolfo,

Franco Muñoz, Máximo Alonso, Mariano Aguilera

Raúl Tarragona

D.T. Pablo de Ambrosio