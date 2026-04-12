Polémica en el Palermo: el gol que le anularon a Central Español frente a Danubio y la decisión de los árbitros

El partido que este domingo por la mañana protagonizaron Central Español y Danubio por la undécima fecha del Torneo Apertura en el Parque Palermo tuvo buenas intenciones de juego, goles y también polémicas arbitrales en el empate 2-2.

A los 3’ del encuentro, la franja se puso en ventaja con un tanto en contra de Rodolfo Alves, quien tuvo muy poca fortuna tras un remate de Sebastián Rodríguez que dio en el horizontal primero y luego en la espalda del golero palermitano para que la pelota terminara dentro del arco locatario.

El equipo de Gustavo Matosas —entrenador interino tras la salida de Diego Monarriz— manejó mejor la pelota cuando la tuvo y por derecha generó las mejores situaciones de peligro sobre el área rival.

Pero a los 38’ se instaló la polémica en el Parque Palermo. Luego de un tiro libre desde la derecha ejecutado por el capitán Alejandro Villoldo, vino un despeje y una segunda pelota que le quedó a Marcos Montiel, quien remató cruzado y anotó, pero de inmediato el tanto fue anulado.

El brazo levantado del árbitro Pablo Silveira sancionando posición fuera de juego anuló ese gol que era el empate para los locales y se instaló la polémica en el Parque Batlle de Montevideo.

¿Qué cobraron los árbitros? En primer lugar, en la repetición de la jugada Marcos Montiel no está en posición fuera de juego. Lo que se sancionó por parte de los jueces es que Ignacio Rodríguez, zaguero de Central Español que salía del offside, interceptó a Emiliano Velázquez en su afán de ir a defender sobre Marcos Montiel y por esa razón el gol fue invalidado, lo que generó las protestas de todos los jugadores del conjunto local.

Pero esa no fue la única polémica de la mañana en el Parque Palermo porque a los 85', Ignacio Rodríguez recibió la segunda amarilla por una falta al borde del área y se fue expulsado. Hasta ahí todo normal. Pero el VAR convocó al árbitro, que revisó un posible penal de Rodríguez sobre Mateo Peralta que luego de varios minutos se terminó confirmando. Jugada muy fina en la que el arbitraje cobró la pena máxima a favor de la visita.

Sebastián Rodríguez tomó la pelota para ejecutar el penal y no falló. Anotó su primer gol en el Torneo Apertura y le dio el empate a Danubio en un final de partido caliente en el Parque Palermo, donde el juego terminó 2-2.