La fatídica noche de Nacional en Maldonado: del cúmulo de errores a una visita en el vestuario

Enviado a Maldonado

Nacional profundizó su crisis futbolística en el Campus al caer 4-2 ante Deportivo Maldonado y, salvo un milagro, se despidió de la pelea por el Torneo Apertura. Con un once alternativo, que incluyó la presencia del debutante Luciano González y de Pavel Núñez, cayó por segunda vez al hilo.

Fue un partido caracterizado por los errores defensivos. La ventaja del Depor llegó luego de capitalizar el espacio que dejó libre Federico Bais al proyectarse por la izquierda. Matías Espíndola tomó la pelota, llegó hasta el fondo y dejó solo dentro del área a Santiago Ramírez, que le ganó el duelo a Ignacio Suárez y estampó el 1-0 parcial a los 16', aunque no lo celebró por su pasado en el rival.

Nicolás López, quien se estrenaba como titular al mando de Jorge Bava, capitalizó un despeje a medias de Hernán Menosse y remató con potencia para igualarlo. Su reacción inmediata fue gritar el gol con euforia y besarse el escudo.

El festejo de Nicolás López tras marcar uno de los goles con Nacional frente a Deportivo Maldonado. Foto: Leonardo Mainé.

Después, cuando todo el tricolor reclamaba la segunda amarilla para Menosse tras cometer el penal sobre Luciano Boggio, el 7 definió con jerarquía para el 2-1 parcial. Pero en la jugada siguiente un intento de despeje de Tomás Viera terminó en un rebote sobre Christian Tabó que le dio el empate al anfitrión.

Para el complemento se dio el retorno de Maxi Silvera tras 25 días. Se recostó por el sector derecho del ataque y no tardó en contribuir a la primera situación de peligro con un pase para el Diente, que definió al palo izquierdo e hizo volar a Diego Segovia. Después tuvo un remate de media distancia al que le faltó dirección.

Mauricio Vera nunca pudo entrar en partido e hizo varias entregas imprecisas, por lo que terminó siendo reemplazado. En los últimos 20 minutos pasó absolutamente de todo. Un centro largo del Depor derivó en un cabezazo hacia atrás de Rodríguez, el control defectuoso de Viera y una pelota de gol servida para Guillermo López, que colocó el 3-2 parcial.

El festejo de Maximiliano Noble tras el gol de Deportivo Maldonado ante Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Justo cuando estaba apremiado por el resultado y con la necesidad de igualarlo, la visita se quedó sin su capitán. Tras una falta que recibió, el Diente reaccionó con una patada vehemente a Maximiliano Noble y fue expulsado.

Nicolás "Diente" López tras la roja que sufrió en el partido entre Deportivo Maldonado y Nacional. Foto: Leonardo Mainé.

Por si algo le faltaba a su peor noche desde que juega en la Primera de Nacional, Viera le cometió penal a Elías De León. Y el goleador Noble lo transformó en el 4-2 definitivo de un equipo que quedó a uno del líder Racing a la espera de su partido.

Nacional recibió otro golpe antes de medirse ante Tolima por Copa Libertadores y en el vestuario se escuchó el sonido del silencio. De acuerdo a lo que observó Ovación, el dirigente Alejandro Balbi fue el único en ingresar el vestuario a tratar de arengar a un plantel anímicamente golpeado que en dos días vuelve a jugar en el plano internacional.