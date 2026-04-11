Quién es Luciano González, el juvenil de Nacional que debutó oficialmente en Primera ante Deportivo Maldonado
El volante central de 18 años comparte el mediocampo con Luciano Boggio y Mauricio Vera en el cruce frente al equipo de Gabriel Di Noia por la fecha 11 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.
Enviado a Maldonado
El Nacional de Jorge Bava optó por una oncena alternativa para visitar a Deportivo Maldonado este sábado en el Domingo Burgueño Miguel por la fecha 11 del Torneo Apertura. Pensando en la doble competencia, que lo tendrá recibiendo a Deportes Tolima el próximo martes por la segunda fecha del grupo B de la Copa Libertadores, el Bolso optó por darle descanso a algunos titulares habituales como Agustín Rogel, Sebastián Coates, Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro y Maxi Gómez.
Por este motivo, Bava optó por la inclusión de dos juveniles que no suelen tener participación en el primer equipo. El primer caso es el de Luciano González, un volante central de la generación 2008 que tuvo su estreno oficial en Primera División jugando el Apertura. Compartió el mediocampo con Luciano Boggio y Mauricio Vera.
Hasta este compromiso registraba tres partidos que fueron en el marco de la Copa de la Liga AUF 2026. El primero fue justamente ante Deportivo Maldonado, donde igualaron 0-0 y el Bolso se impuso 4-3 en la definición por penales.
Luego estuvo desde el arranque ante Cerro Largo, donde empataron 1-1 y el tricolor se impuso 5-4 en los penales. Y después llegó el compromiso frente a Progreso, donde igualaron 1-1 y el Gaucho se impuso en la tanda desde los doce pasos.
También fue incluido en la lista de buena fe de Nacional para la Copa Libertadores 2026 y, de hecho, integró el banco de suplentes frente a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso situado en Chile, pero no sumó minutos.
En tanto, el delantero coloniense Pável Núñez, que pertenece a la generación 2006 y ya tiene tres partidos en Primera al haber ingresado frente a Defensor Sporting, Cerro Largo y Montevideo City Torque, tuvo su cuarto partido en la máxima categoría, pero el primero como titular.
Y estuvo acompañado en la ofensiva por Nicolás "Diente" López, uno de los referentes del plantel, quien jugará por primera vez desde el arranque en el ciclo de Bava.
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