Enviado a Maldonado
Tras volver de Chile, donde hizo su presentación en la Copa Libertadores, Nacional asume una nueva fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y en este caso frente a Deportivo Maldonado (19:00) en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.
El encuentro contará con la transmisión de DSports y los cables de Montevideo y el interior, mientras que también se podrá seguir a través de las señales de streaming de Disney+ y Antel TV.
El Bolso, que viene de caer ante Central Español por la décima fecha, intentará la recuperación ante un conjunto fernandino que se convirtió en rival directo porque hoy los de Gabriel Di Noia están tres puntos por encima de los de Jorge Bava y eso lo transforma en un duelo clave.
El cuerpo técnico tricolor sabe que tiene muchas bajas importantes como Luis Mejía, Emiliano Ancheta y Camilo Cándido y en las últimas horas se sumó a esa lista Gonzalo Carneiro, otro futbolista desgarrado dentro de un plantel que tiene como aspecto positivo el retorno de Maximiliano Silvera.
Con el equipo confirmado y la búsqueda de volver a la victoria en la Liga AUF Uruguaya, el equipo de Jorge Bava hace sus últimos trabajos en campo de juego antes del inicio del encuentro ante Deportivo Maldonado en el Domingo Burgueño Miguel.
Gabriel Di Noia apuesta a los jugadores que son la base del buen momento que tiene el conjunto fernandino en el Torneo Apertura en el que empezó a dejar atrás los dolores de cabeza por el descenso.
El 11 del fernandino: Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Hernán Menosse, Joaquín Fernández, Juan Manuel Ramos; Santiago Ramírez, Maximiliano González, Matías Espíndola, Christian Tabó; Maximiliano Noble, Renato César.
👀 𝐗𝐈 inicial para enfrentar a @Nacional #VamosMaldonado 🟢🔴 pic.twitter.com/8sfnNyS8GW— Deportivo Maldonado SAD (@maldosad) April 11, 2026
Con muchas variantes, juveniles y futbolistas que no suelen ser habituales, Jorge Bava dio a conocer el equipo para enfrentar al Depor luego de lo que fue el desgaste del viaje a Chile y el partido de Copa Libertadores del próximo martes.
El 11 del Bolso: Ignacio Suárez; Juan Pintado, Paolo Calione, Tomás Viera, Federico Bais; Mauricio Vera, Luciano González, Luciano Boggio; Pavel Núñez, Nicolás López y Tomás Verón Lupi.
📋 Los 11 para enfrentar a Deportivo Maldonado 🔵⚪️🔴— Nacional (@Nacional) April 11, 2026
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A poco menos de una hora y media para el inicio del juego en el Domingo Burgueño Miguel, el plantel de Jorge Bava dijo presente en el escenario fernandino y aguarda para saltar al campo de juego.
Más allá de que muchos de los jugadores que pasaron por sanidad ya están recuperados, hoy la lista de futbolistas con los que no puede contar Jorge Bava tiene nombres muy importantes como los de Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Camilo Cándido y ahora Gonzalo Carneiro que se sumó en las últimas horas al confirmarse el desgarro sufrido en el partido ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores.
📌 Comunicado oficial de sanidad del Club Nacional de Football. pic.twitter.com/br19cX4ls9— Nacional (@Nacional) April 10, 2026
Jorge Bava dio a conocer la lista de futbolistas disponibles para el encuentro de este sábado y la misma tiene la particularidad del retorno del delantero que se perdió los últimos cinco partidos. Su último encuentro fue ante Wanderers en el que precisamente marcó su único gol con la camiseta del Bolso, hasta el momento.
🚎 Lista de viajeros a Maldonado para enfrentar a @maldosad en el Estadio Domingo Burgueño Miguel pic.twitter.com/72t3h3L2aD— Nacional (@Nacional) April 11, 2026
El Bolso hace una nueva presentación en el Torneo Apertura y en este caso enfrentando al conjunto fernandino que es una de las revelaciones de la Liga AUF Uruguaya. Ovación dice presente en Maldonado para traer de primera mano todas las novedades del encuentro.