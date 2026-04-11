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Deportivo Maldonado vs. Nacional en vivo por el Torneo Apertura: seguí en directo el partido del Bolso en el Campus

Los dirigidos por Jorge Bava salen a escena buscando volver a la victoria luego de lo que fue la derrota ante Central Español en la fecha anterior y lo hacen ante un rival directo.

Nahuel Casuriaga, periodista en Ovación, suplemento deportivo del diario El País.
Nahuel Casuriaga
Actualizado: 11/04/2026, 18:30
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Maximiliano Silvera en la previa del partido entre Deportivo Maldonado y Nacional.
Maximiliano Silvera en la previa del partido entre Deportivo Maldonado y Nacional.
Foto: Leonardo Mainé.

Enviado a Maldonado
Tras volver de Chile, donde hizo su presentación en la Copa Libertadores, Nacional asume una nueva fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y en este caso frente a Deportivo Maldonado (19:00) en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

Gonzalo Carneiro sufrió un desgarro en el cuádriceps y Nacional suma otro titular indiscutido lesionado

El encuentro contará con la transmisión de DSports y los cables de Montevideo y el interior, mientras que también se podrá seguir a través de las señales de streaming de Disney+ y Antel TV.

El Bolso, que viene de caer ante Central Español por la décima fecha, intentará la recuperación ante un conjunto fernandino que se convirtió en rival directo porque hoy los de Gabriel Di Noia están tres puntos por encima de los de Jorge Bava y eso lo transforma en un duelo clave.

El cuerpo técnico tricolor sabe que tiene muchas bajas importantes como Luis Mejía, Emiliano Ancheta y Camilo Cándido y en las últimas horas se sumó a esa lista Gonzalo Carneiro, otro futbolista desgarrado dentro de un plantel que tiene como aspecto positivo el retorno de Maximiliano Silvera.

11 abr, 2026. 18:29 hrs.
El Bolso en cancha, a la espera del partido

Con el equipo confirmado y la búsqueda de volver a la victoria en la Liga AUF Uruguaya, el equipo de Jorge Bava hace sus últimos trabajos en campo de juego antes del inicio del encuentro ante Deportivo Maldonado en el Domingo Burgueño Miguel.

Ignacio Suárez en la previa del partido entre Deportivo Maldonado y Nacional.
Ignacio Suárez en la previa del partido entre Deportivo Maldonado y Nacional.
Foto: Leonardo Mainé.

Gonzalo Carneiro sufrió un desgarro en el cuádriceps y Nacional suma otro titular indiscutido lesionado

11 abr, 2026. 18:12 hrs.
¡Deportivo Maldonado tiene su equipo inicial!

Gabriel Di Noia apuesta a los jugadores que son la base del buen momento que tiene el conjunto fernandino en el Torneo Apertura en el que empezó a dejar atrás los dolores de cabeza por el descenso.

El 11 del fernandino: Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Hernán Menosse, Joaquín Fernández, Juan Manuel Ramos; Santiago Ramírez, Maximiliano González, Matías Espíndola, Christian Tabó; Maximiliano Noble, Renato César.

11 abr, 2026. 18:04 hrs.
¡Confirmado el once inicial de Nacional!

Con muchas variantes, juveniles y futbolistas que no suelen ser habituales, Jorge Bava dio a conocer el equipo para enfrentar al Depor luego de lo que fue el desgaste del viaje a Chile y el partido de Copa Libertadores del próximo martes.

El 11 del Bolso: Ignacio Suárez; Juan Pintado, Paolo Calione, Tomás Viera, Federico Bais; Mauricio Vera, Luciano González, Luciano Boggio; Pavel Núñez, Nicolás López y Tomás Verón Lupi.

11 abr, 2026. 17:39 hrs.
Nacional llegó al Campus de Maldonado para enfrentar al Depor

A poco menos de una hora y media para el inicio del juego en el Domingo Burgueño Miguel, el plantel de Jorge Bava dijo presente en el escenario fernandino y aguarda para saltar al campo de juego.

11 abr, 2026. 17:26 hrs.
Las lesiones no dan tregua en Nacional

Más allá de que muchos de los jugadores que pasaron por sanidad ya están recuperados, hoy la lista de futbolistas con los que no puede contar Jorge Bava tiene nombres muy importantes como los de Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Camilo Cándido y ahora Gonzalo Carneiro que se sumó en las últimas horas al confirmarse el desgarro sufrido en el partido ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores.

11 abr, 2026. 17:06 hrs.
Maximiliano Silvera vuelve a aparecer entre los convocados de Nacional

Jorge Bava dio a conocer la lista de futbolistas disponibles para el encuentro de este sábado y la misma tiene la particularidad del retorno del delantero que se perdió los últimos cinco partidos. Su último encuentro fue ante Wanderers en el que precisamente marcó su único gol con la camiseta del Bolso, hasta el momento.

11 abr, 2026. 17:00 hrs.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Deportivo Maldonado vs. Nacional!

El Bolso hace una nueva presentación en el Torneo Apertura y en este caso enfrentando al conjunto fernandino que es una de las revelaciones de la Liga AUF Uruguaya. Ovación dice presente en Maldonado para traer de primera mano todas las novedades del encuentro.

El estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.
El estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.
Foto: Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

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