Enviado a Maldonado

Tras volver de Chile, donde hizo su presentación en la Copa Libertadores, Nacional asume una nueva fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y en este caso frente a Deportivo Maldonado (19:00) en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

El encuentro contará con la transmisión de DSports y los cables de Montevideo y el interior, mientras que también se podrá seguir a través de las señales de streaming de Disney+ y Antel TV.

El Bolso, que viene de caer ante Central Español por la décima fecha, intentará la recuperación ante un conjunto fernandino que se convirtió en rival directo porque hoy los de Gabriel Di Noia están tres puntos por encima de los de Jorge Bava y eso lo transforma en un duelo clave.

El cuerpo técnico tricolor sabe que tiene muchas bajas importantes como Luis Mejía, Emiliano Ancheta y Camilo Cándido y en las últimas horas se sumó a esa lista Gonzalo Carneiro, otro futbolista desgarrado dentro de un plantel que tiene como aspecto positivo el retorno de Maximiliano Silvera.