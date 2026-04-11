El penal que reclamó Nacional y el motivo por el que el árbitro lo desestimó tras mirar la jugada en el VAR

Enviado a Maldonado

En el tramo final del partido entre Nacional y Deportivo Maldonado por la fecha 11 del Torneo Apertura se instaló la polémica por una jugada puntual. Corrían 74 minutos en el Estadio Domingo Burgueño Miguel y Lucas Rodríguez envió un pase filtrado para Maxi Gómez, que en la disputa por la pelota con Hernán Menosse terminó cayendo después de un agarrón del zaguero.

En principio, el árbitro Gustavo Tejera le dio continuidad al juego, pero tras el manotazo en la cara que sufrió Lucas Rodríguez se detuvo el partido y luego llegó la sugerencia del VAR para que revisara la acción. Lo hizo de forma rápida y no dudó en sancionar tiro libre a favor del equipo de Gabriel Di Noia. ¿El motivo? A juzgar por el gesto que le hizo a Maxi Gómez ante su reclamo, sancionó posición adelantada del atacante.

Minutos después llegó el cabezazo hacia atrás de Rodríguez, el control de pelota errático de Tomás Viera y la definición certera de Guillermo López, un futbolista con pasado en Nacional.

Por si fuera poco para el equipo de Jorge Bava, tiempo después sufrirían la expulsión de Nicolás "Diente" López, quien después de perder el duelo por la pelota con Juan Martín Ginzo golpeó en la pierna a Maxi Noble con mucha vehemencia y dejó a su equipo con 10.