Tras el triunfo de Deportivo Maldonado sobre Nacional, mirá como quedaron las tablas de la Liga AUF Uruguaya
El fernandino sacó tres puntos gigantes y se ilusiona con pelear por el Torneo Apertura, mientras que el tricolor, prácticamente dilapidó sus chances.
Deportivo Maldonado se impuso 4-2 ante Nacional por la fecha 11 del Torneo Apertura, de la Liga AUF Uruguaya y se mantiene en los puestos de vanguardia, a cuatro fechas del final. El fernandino, recientemente ascendido, parece olvidarse rápido del descenso y se ilusiona con más, al darle vuelta el encuentro a un tricolor, que comenzó ganando 2-1.
Santiago Ramírez, Christian Tabó, Guillermo López y Maximiliano Noble de penal, anotaron los goles del local, mientras que para el Bolso, Nicolás López hizo ambos —el segundo de penal— y se fue expulsado. El Depor alcanzó la segunda posición junto con Peñarol con 22 puntos, y se puso a uno de Racing que lidera con 23. Ambos aún deben jugar sus partidos en la fecha, pero Maldonado sabe que si el Cervecero no consigue los tres puntos, quedará a un partido de la punta, con cuatro fechas por jugar.
Por su parte, Nacional quedó relegado, está en la cuarta posición, con 16, un punto por detrás de Central Español, quien aún debe jugar. El equipo de Jorge Bava atraviesa un momento preocupante, con dos caídas en fila, a lo que se le suma el empate en Copa Libertadores, 1-1 frente a Coquimbo Unido. Recordar que el tricolor había conseguido dos triunfos al hilo desde el cambio de entrenador, pero se volvió a topar con problemas nuevamente en su juego colectivo.
La fecha además tuvo triunfos de Defensor Sporting y Albion, que alcanzaron la línea de Nacional. La victoria del Pionero repercute además en la parte baja, ya que si este perdía frente a Montevideo City Torque iba a quedar una posición por encima de los puestos del descenso. Sin embargo, el éxito 1-0 le vuelve a dar aire, en la pelea por evitar volver a segunda.
Por su parte, el Ciudadano cayó a la octava posición en el Apertura, con 15 unidades, mientras que Boston River, que no pudo en su visita al Estadio Luis Franzini, se mantuvo en la decimotercera ubicación, con 11 puntos.
Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la jornada del sábado:
Así quedó la tabla del descenso
Lo que le queda a la fecha 10
Domingo 12
Central Español vs Danubio
Estadio: Parque Palermo.
Hora: 10:00
Árbitro: Pablo Silveira
Asistentes: Nicolás Tarán y Ernesto Hartwig
Cuarto árbitro: Leandro Lasso.
VAR: Diego Dunajec
Juventud vs Progreso
Estadio: Parque Artigas
Hora: 15:30
Árbitro: Esteban Guerra
Asistentes: Pablo Llarena y Federico Piccardo
Cuarto árbitro: Marcelo García.
VAR: Christian Ferreyra
Wanderers vs Racing
Estadio: Parque Viera.
Hora: 18:30
Árbitro: Bruno Sacarelo.
Asistentes: Sebastián Silvera y Juan Álvarez.
Cuarto árbitro: Anahí Fernández.
VAR: Yimmy Álvarez
Lunes 13
Peñarol vs Liverpool
Estadio: Campeón del Siglo,
Hora: 20:00
Árbitro: Andrés Matonte.
Asistentes: Horacio Ferreiro y Alberto Píriz.
Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez.
VAR: Antonio García
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