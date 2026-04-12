Tras el triunfo de Deportivo Maldonado sobre Nacional, mirá como quedaron las tablas de la Liga AUF Uruguaya

Deportivo Maldonado se impuso 4-2 ante Nacional por la fecha 11 del Torneo Apertura, de la Liga AUF Uruguaya y se mantiene en los puestos de vanguardia, a cuatro fechas del final. El fernandino, recientemente ascendido, parece olvidarse rápido del descenso y se ilusiona con más, al darle vuelta el encuentro a un tricolor, que comenzó ganando 2-1.

Santiago Ramírez, Christian Tabó, Guillermo López y Maximiliano Noble de penal, anotaron los goles del local, mientras que para el Bolso, Nicolás López hizo ambos —el segundo de penal— y se fue expulsado. El Depor alcanzó la segunda posición junto con Peñarol con 22 puntos, y se puso a uno de Racing que lidera con 23. Ambos aún deben jugar sus partidos en la fecha, pero Maldonado sabe que si el Cervecero no consigue los tres puntos, quedará a un partido de la punta, con cuatro fechas por jugar.

Por su parte, Nacional quedó relegado, está en la cuarta posición, con 16, un punto por detrás de Central Español, quien aún debe jugar. El equipo de Jorge Bava atraviesa un momento preocupante, con dos caídas en fila, a lo que se le suma el empate en Copa Libertadores, 1-1 frente a Coquimbo Unido. Recordar que el tricolor había conseguido dos triunfos al hilo desde el cambio de entrenador, pero se volvió a topar con problemas nuevamente en su juego colectivo.

La fecha además tuvo triunfos de Defensor Sporting y Albion, que alcanzaron la línea de Nacional. La victoria del Pionero repercute además en la parte baja, ya que si este perdía frente a Montevideo City Torque iba a quedar una posición por encima de los puestos del descenso. Sin embargo, el éxito 1-0 le vuelve a dar aire, en la pelea por evitar volver a segunda.

Por su parte, el Ciudadano cayó a la octava posición en el Apertura, con 15 unidades, mientras que Boston River, que no pudo en su visita al Estadio Luis Franzini, se mantuvo en la decimotercera ubicación, con 11 puntos.

Así quedó la tabla del Torneo Apertura tras la jornada del sábado:

Así quedó la tabla del descenso

Lo que le queda a la fecha 10

Domingo 12

Central Español vs Danubio

Estadio: Parque Palermo.

Hora: 10:00

Árbitro: Pablo Silveira

Asistentes: Nicolás Tarán y Ernesto Hartwig

Cuarto árbitro: Leandro Lasso.

VAR: Diego Dunajec

Juventud vs Progreso

Estadio: Parque Artigas

Hora: 15:30

Árbitro: Esteban Guerra

Asistentes: Pablo Llarena y Federico Piccardo

Cuarto árbitro: Marcelo García.

VAR: Christian Ferreyra

Wanderers vs Racing

Estadio: Parque Viera.

Hora: 18:30

Árbitro: Bruno Sacarelo.

Asistentes: Sebastián Silvera y Juan Álvarez.

Cuarto árbitro: Anahí Fernández.

VAR: Yimmy Álvarez

Lunes 13

Peñarol vs Liverpool

Estadio: Campeón del Siglo,

Hora: 20:00

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Alberto Píriz.

Cuarto árbitro: Daniel Rodríguez.

VAR: Antonio García