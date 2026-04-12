Bava dijo que puso "el 11 que estaba mejor" y que el Apertura "está cada vez más lejos, pero esto es largo"

Enviado a Maldonado

Deportivo Maldonado sorprendió a Nacional, lo venció 4-2 y provocó la segunda derrota consecutiva del Bolso en la Liga AUF Uruguaya que llega a tres juegos sin triunfos si se suma el empate por Copa Libertadores ante Coquimbo Unido.

Jorge Bava, entrenador del tricolor analizó la derrota de sus jugadores en una jornada donde optó por un equipo alternativo pensando en la doble competencia: "Creo que hoy alineamos el equipo que estaba mejor para hoy". Además del cansancio por el viaje, el Bolso sumó bajas por lesión y en ese sentido el técnico reparó: "Hay que tratar de recuperarlos lo antes posible para afrontar esta seguidilla".

"La idea era dosificar esfuerzos porque eran pocas horas de recuperación, el viaje y un partido que se viene por delante. Queríamos tener un banco equilibrado para cuando transcurrieran los minutos, utilizarlos", agregó Bava sobre la rotación realizada.

Bava admitió que en el vestuario los jugadores estaba "calientes, pero con rebeldía de sacar esto adelante y son autocríticos y eso es la base para salir adelante".

👉 Desde la elección del once inicial y el análisis del partido hasta si tiene pensado hablar con algún jugador en particular por las falencias defensivas.



🗣️ Esto dijo Jorge Bava en conferencia de prensa.



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Para el técnico, fue "un partido donde cometimos errores que nos contaron caro" y admitió que "en lo general y en lo individual hay que trabajar, toca levantarse rápido y afrontar el partido de Copa (martes ante Deportivo Tolima) que es crucial".

"Tuvimos un buen primer tiempo, remar de atrás es difícil y el equipo lo hizo. Estábamos en un buen momento y vino ese gol. En el segundo tiempo con el enredo y las decisiones nos desenfocó bastante y son circunstancias que no dependen de nosotros", sostuvo.

¿Nacional se despidió del Torneo Apertura? "Cada vez está más lejos, con menos puntos en disputa pero el campeonato es largo y el objetivo es ser bicampeones. Hay que hacer los puntos necesarios, hacerlos todos los que quedan del Apertura y luego pasaremos raya", sentenció.