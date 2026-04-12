Copa de Selecciones OFI: con un penal atajado y un gol en la hora, Maldonado venció a Salto en la final de ida

Con todos los condimentos posibles, Maldonado se quedó con la victoria por 1-0 ante Salto en la final de ida de la Copa Nacional de Selecciones de OFI y llegará al encuentro de vuelta, en el estadio de San Carlos, con ventaja en el marcador global. Es que los fernandinos lo ganaron como visitantes, con un penal atajado y con un gol anotado en el minuto 98.

El Estadio Ernesto Dickinson de Salto fue el que recibió el primer partido de la definición del torneo con el equipo local—que venía de eliminar a Río Negro— buscando sacar ventaja de jugar en su casa y estuvo cerca de lograrlo cuando en el primer tiempo tuvo una chance clara por intermedio de un penal. Nicolás Arbiza lo ejecutó, pero el arquero Juan Manuel Lladó lo contuvo.

De esta manera, los dirigido por Rony Costa dejaron pasar una buena oportunidad de adelantarse en el marcador y lo pagaron caro, sobre todo porque la figura de Lladó siguió apareciendo de forma destacada para mantener el cero en su arco.

Maldonado, dirigido por Pabloaníbal de León tampoco podía romper la paridad y todo apuntaba a que el encuentro se iba a ir sin goles hasta que Facundo Suárez apareció en el minuto 98 para poner, con un penal, el único tanto del encuentro que dejó encaminada la consagración para los fernandinos.

Claro está que la selección salteña no lo hará nada fácil, pero sabe que deberá ir a buscarlo como visitante con todo lo que eso significa. Ahora Maldonado, que venía de eliminar a Durazno, tiene todo a su favor e intentará sentenciarlo la próxima semana cuando se enfrenten en el Este del país.

Salto 0-1 Maldonado:

Salto: Nicolás Sánchez, Juan de los Santos, Junior Rodríguez, Ignacio Bueno, Nicolás Cáceres, Facundo Moreira, Matías Batista, Agustín Custodio, Alan Aranda, Javier Vargas, Nicolás Arboza. DT: Rony Costa.

Maldonado: Juan Manuel Lladó, Camilo Miraglia, Damián Muniz, Pablo Polenta, Martín Manassi, Santiago Pérez, Axel Rippa, Rodrigo Tabárez, Mateo Schiaffino, Facundo Suárez, Andrés Santos. DT; Pabloaníbal de León.

Gol: 90+8' Facundo Suárez (M).

Árbitro: Gonzalo de León.

Asistentes: Gonzalo Ríos y Walter Aberasteguy.

Cuarto árbitro: Rodrigo Saboreo.