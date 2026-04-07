Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 6 de abril al 12 de abril de 2026
Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.
A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:
Martes 7 de abril:
Gastón Martirena
En el estreno de Racing en la Copa Sudamericana, el carrilero uruguayo marcó uno de los tantos de la Academia frente a Independiente Petrolero de Bolivia, como visitante.
¡FIERRAZO DEL URU PARA EL SEGUNDO! Martirena desenfundó un derechazo infernal y marcó el 2-0 de Racing ante Independiente Petrolero.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2026
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Joaquín Varela
Águilas Doradas ganó 2-1 a Bucaramanga por el certamen local del fútbol colombiano y el zaguero marcó uno de los goles que valió los tres puntos para su equipo.
🦅⚽¡Gran cabezazo de Joaquín Varela para anotar el gol que abre el marcador en el duelo Águilas Doradas vs. Bucaramanga!— Win Sports (@WinSportsTV) April 7, 2026
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Lunes 6 de abril:
Belén Aquino
Figura y pico de Corinthians en la victoria por 5-1 ante Bragantino por el Brasileirao de fútbol femenino. Hizo un gol y dio una asistencia, antes de sumarse a la selección uruguaya. Segundo gol con la camiseta del Timao.
Santiago Silva
En la goleada de Huachipato por 5-1 ante Universidad de Concepción por el certamen de Primera División del fútbol chileno, el volante central aportó uno de los goles del equipo ganador.
🔵⚽👏 Para sellar el primer tiempo— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 7, 2026
Santiago Silva logró la igualdad en los primeros 45' entre Huachipato y Universidad de Concepción en este #MatchdayLunes.
¿Lo realmente llamativo? Su alcance de nombre con el arquero del Campanil, también llamado Santiago Silva 😅
Disfruta… pic.twitter.com/Xp4gQT4JSl
Mauro Méndez
Gol y asistencia para el Ruso que sigue siendo una pieza clave de Banfield, más allá de que no alcanzó para el triunfo del Taladro que cayó 3-2 ante Argentinos Juniors.
¡ES EL PARTIDO DE LOS GOLAZOS! El Ruso Méndez la picó y marcó el 2-2 de Banfield ante Argentinos en La Paternal.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 6, 2026
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