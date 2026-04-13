Cómo quedaron las tablas del Torneo Apertura y el descenso tras el triunfo de Racing frente a Wanderers

El Torneo Apertura sigue con la disputa de la fecha 11 que se cerrará en la noche del lunes con el encuentro entre Peñarol y Liverpool en el Estadio Campeón del Siglo en un partido clave para el Mirasol, que sabe que debe ganar para no perderle pisada al líder Racing.

Es que La Escuelita no falló y este domingo, jugando en condición de visitante en el Parque Alfredo Víctor Viera, sumó tres puntos de oro luego de vencer a Wanderers de atrás y en la hora por 2 a 1 para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

En un partido que no estuvo exento de las polémicas ya que se dio una particular incidencia en la que la visita jugó varios segundos con 12 futbolistas, los de Christian Chambian lideran y le sacaron cuatro puntos de ventaja a Peñarol —que debe jugar ante Liverpool para cerrar la fecha— y 10 a Nacional, que perdió en su visita al Campus de Maldonado.

Es que Deportivo Maldonado se impuso 4-2 ante el Tricolor y se mantiene en los puestos de vanguardia a cuatro fechas del final. El fernandino, recientemente ascendido, parece olvidarse rápido del descenso y se ilusiona con más, al darle vuelta el encuentro a un tricolor que sumó una nueva derrota en el plano local.

Wanderers ante Racing por el Apertura 2026 en el Parque Viera. Foto: Darwin Borreli

Santiago Ramírez, Christian Tabó, Guillermo López y Maximiliano Noble de penal, anotaron los goles del local, mientras que para el Bolso, Nicolás López hizo los dos tantos —el segundo de penal— y se fue expulsado.

El Depor alcanzó la segunda posición junto con Peñarol —que tiene su partido pendiente ante el negriauzl en el Campeón del Siglo— con 22 puntos, y quedó a cuatro de Racing que lidera con 26.

Por su parte, Nacional quedó relegado, está en la quinta posición, con 16 junto a Albion y Defensor Sporting. El equipo de Jorge Bava atraviesa un momento preocupante, con dos caídas en fila, a lo que se le suma el empate en Copa Libertadores 1-1 frente a Coquimbo Unido. Hay que recordar que el Tricolor había conseguido dos triunfos al hilo desde el cambio de entrenador, pero se volvió a topar otra vez con problemas en su juego colectivo.

La fecha además tuvo el sábado triunfos de Defensor Sporting y Albion, que alcanzaron la línea de Nacional. La victoria del Pionero repercute además en la parte baja, ya que si perdía frente a Montevideo City Torque iba a quedar una posición comprometida. Sin embargo, el éxito 1-0 le vuelve a dar aire en la pelea por evitar volver a segunda.

Por su parte, el Ciudadano cayó a la octava posición en el Apertura, con 15 unidades, mientras que Boston River, que no pudo en su visita al Estadio Luis Franzini y cayó 2-0 con el violeta, se mantuvo en la decimotercera ubicación, con 11 puntos.

El viernes, en el partido que abrió la etapa, Cerro Largo y Cerro empataron 1-1 en Melo, mientras que en los encuentros del domingo, además de la victoria de Racing, se dieron el empate entre Central Español y Danubio y el triunfo de Juventud de Las Piedras frente a Progreso.