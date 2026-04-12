Wanderers 1-0 Racing en vivo: Gonzalo Freitas dice que el Bohemio le gana al líder del Apertura

La jornada dominical de fútbol uruguayo se cierra en el Parque Viera, donde Wanderers recibe al líder del Torneo Apertura, Racing, para jugar desde las 18:30 horas por la undécima fecha de la Liga AUF Uruguaya (en vivo por DSports, Disney+, Antel TV y cableoperadores).

Los cerveceros de Cristian Chambián vienen de dos triunfos consecutivos sobre Peñarol y Juventud, y de conseguir otra victoria llegarán a 26 puntos, que les asegura mantener la soledad en la cima de la tabla de posiciones, al menos hasta la próxima fecha del torneo. Por otro lado, el Bohemio del Chiche Corujo viene de caer goleado (4-1) ante Boston River y suma 14 unidades en total.

Primer tiempo

La primera jugada clara del partido fue para el equipo local y en los pies de Joaquín Zeballos, que picó habilitado para conectar un pase filtrado a las espaldas de los defensores de Racing e intentó definir por arriba del arquero Federico Vareses, pero la pelota fue fue apenas afuera.

A los 19' llegó la apertura del marcador en el Prado: centro frontal de Jonathan Urretaviscaya y cabezazo fuerte y lejano de Gonzalo Freitas, con la potencia necesaria para meterse por arriba de las manos de Varese en el segundo palo.

Wanderers mantuvo la dinámica y sobre los 22' de juego llegó otra vez con peligro sobre el arco racinguista, mediante un desborde por izquierda de Facundo Labandeira y centro que cabeceó Zeballos, por poco afuera.

Wanderers - Racing

Estadio: Parque Viera

Hora: 18:30

Día: domingo 12 de abril

Árbitro: Bruno Sacarelo.

Asistentes: Sebastián Silvera y Juan Álvarez.

Cuarto árbitro: Anahí Fernández.

VAR: Yimmy Álvarez.

Wanderers: Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Nicolás Queiroz, Leandro Zazpe, Darlin Mencía, Joaquín Zeballos, Gonzalo Freitas, Facundo Labandeira, Jonathan Urretaviscaya, Santiago Benítez.

DT: Mathías Corujo.

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Renzo Brazionis, Felipe Álvarez, Felipe Cairus, Agustín Álvarez Wallace, Erick De Los Santos, Sebastián Da Silva, Yuri Oyarzo, Álex Vázquez, Tomás Habib.

DT: Cristian Chambián.

