Secuencia insólita en el Parque Viera: Racing jugó 17 segundos con 12 jugadores contra 10 de Wanderers

En el último partido de este domingo por la fecha 11 del Torneo Apertura, Racing le dio vuelta un partido electrizante a Wanderers en el Parque Viera para seguir liderando al menos una fecha más la tabla de posiciones, con 26 unidades.

Pero más allá del resultado, importante por la manera agónica en que lo revirtió y también por la definición del primer torneo corto de la Liga AUF Uruguaya 2026, el partido dará de qué hablar por la insólita situación que se dio en los descuentos del partido: Racing jugó durante más de un minuto con 12 jugadores, contra 10 de Wanderers.

El Bohemio dominó el primer tiempo y encontró la ventaja mediante un fuerte cabezazo de Gonzalo Freitas, que conectó un centro de Jonathan Urretaviscaya y la metió en el segundo palo.

Ya en el complemento, una falta táctica del hondureño Darlin Mencía derivo en su segunda amarilla y expulsión, y de ese tiro libre cerca del área llegó el empate de Racing. Jugada de pizarrón: cuando todos esperaban el centro o remate directo al arco, Agustín Álvarez Wallace tocó corto para el argentino Tomás Habib, que controló con una media vuelta y remató fuerte para celebrar el empate a los 24'.

Y cuando ya corría el tercero de los cinco minutos de descuento que adicionó el ábritro Bruno Sacarelo, Álex Vázquez tiró un centro con rosca al primer palo que encontró la cabeza de Nicolás Sosa, que la desvió y metió en el arco para el delirio de todos los hinchas cerveceros.

La secuencia insólita se dio inmediatamente después del gol agónico de Racing, momento que Chambián hizo un doble cambio. Ingresaban Facundo González por Sebastián Da Silva y el "Rulo" José Varela (luego de una larga recuperación de ligamentos cruzados) por Felipe Cairus.

González y Varela entraron, pero Da Silva nunca salió y el árbitro reanudó el juego con 12 jugadores de Racing en cancha.

El partido se reanudó a los 49:17, cuando entró el Rulo Varela con la cinta de capitán, y la pelota rodó hasta los 49:34, cuando el árbitro hizo sonar su silbato porque le advirtieron que algo estaba mal. Sacarelo se dio vuelta con gesto de incertidumbre y preguntó: "¿Hay 12?". Enseguida le indicaron a Sebastián Da Silva que debía salir del campo y una vez que se retiró, el juego se reanudó para jugar los instantes finales.

"Jamás me avisó Sacarelo y yo seguí jugando, no vi que levantara el cartel Anahí (Fernández). No sé por qué me amonestó todavía porque yo el cartel no lo vi, me enteré que salía cuando vino a decirme", dijo Da Silva una vez que terminó el partido, molesto por haber sido amonestado en ese momento de confusión generalizada.