Lo que no se vio del triunfo de Nacional por Libertadores: de la heladerita de Bava al abrazo con Diente López

La imagen fue elocuente en el tramo final del cruce entre Nacional y Deportes Tolima por Copa Libertadores. Después de un partido en el que brilló con dos asistencias y un gol, Nicolás López fue reemplazado en el segundo minuto de adición por un Jorge Bava que perseguía un objetivo claro: la ovación para una de sus estrellas. Desde las tribunas del Gran Parque Central bajó el aliento para el Diente, que apenas salió de la cancha se fundió en un abrazo afectuoso con su entrenador.

Ambos, viejos conocidos de sus pasajes por el León mexicano, tuvieron idas y vueltas que derivaron en una primer llegada frustrada del entrenador a fines de 2024, pero se reencontraron el 22 de marzo del 2026 cuando el extécnico de Cerro Porteño asumió el mando y tuvieron una charla muy fructífera.

Este martes el atacante volvió a mostrar su calidad, como lo había hecho con su doblete ante Deportivo Maldonado el día que estrenaba titularidad. Pero aquella vez quedó en el debe por su roja.

Esta vez no hubo puntos grises en el plano continental y el plantel del Bolso logró revertir un ambiente que parecía complicado al cierre del primer tiempo cuando se fueron silbados con el marcador 0-0.

Jorge Bava, entrenador de Nacional, analizando el partido ante Deportes Tolima. Foto: Estefanía Leal.

En el complemento pasó de todo: Bava pasó de esperar pensativo en su heladerita el retorno de los jugadores a gritar con euforia los goles. Y la hinchada le reconoció el esfuerzo a Maxi Silvera con aplausos en cada pique.

Maxi Silvera: "Estaba deseoso de jugar una Libertadores con Nacional"

En diálogo con Ovación en zona mixta, Silvera contó sus impresiones después de estrenarse en el máximo certamen continental con la camiseta del Bolso: "Estoy muy contento, con mucha alegría también. Estaba deseoso de este momento, de jugar una Copa Libertadores con Nacional. Cuando me pasó lo de la lesión una de las amarguras que tenía era no poder llegar al debut en Chile, que era a lo que yo apuntaba, pero nada, también tuve paciencia porque eso era parte de la recuperación. Por suerte se dio hoy acá en el Gran Parque Central, con nuestra gente. Estoy muy contento por eso y nos llevamos la victoria, que era más que importante", dijo.

Luego dejó un elogio para la hinchada tricolor: "El apoyo de la gente siempre está, ellos se merecían un triunfo como este. Sabíamos de la importancia que tenía este partido, nos teníamos que hacer fuertes de local y para eso el apoyo de la gente es fundamental. Se siente desde adentro y nosotros tenemos que hacerlo sentir desde adentro para afuera también. Esta victoria fue para ellos, que fueron parte de esto porque desde el minuto cero no dejaron de alentar".