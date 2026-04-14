Nacional vs. Tolima en vivo por Copa Libertadores: seguí en directo al Bolso por la segunda fecha del torneo

La Copa Libertadores 2026 comienza su segunda fecha y uno de los partidos se disputa en el Gran Parque Central donde Nacional recibe a Tolima (19:00) en lo que será su primera participación en casa de esta edición.

El partido contará con la transmisión por cable a través de la señal de ESPN 7, mientras que también se podrá ver vía streaming en Disney+

Los de Jorge Bava vienen de un empate ante Coquimbo Unido en su estreno, pero también apunta a cambiar la pisada tras las dos derrotas consecutivas en la Liga AUF Uruguaya.

Tolima, por su parte, arriba a este encuentro tras un empate pero sin goles ante Universitario, por lo que también busca su primera victoria en el certamen internacional.

Historial parejo en el Gran Parque Central ante colombianos

Entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana, Nacional disputó seis partidos frente a equipos colombianos con dos victorias, dos empates y dos derrotas, con el detalle alentador de que los triunfos llegaron ambos en las últimas dos presentaciones ante Independiente Medellín (2-1) y Atlético Nacional (1-0). Frente a Tolima será el primer cruce.

Christian Oliva y Emiliano Ancheta celebran el gol anotado en el partido entre Nacional y Atlético Nacional por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Tolima tiene el vestuario pronto para el partido

El equipo colombiano, que viene de empatar sin goles frente a Universitario en la primera fecha de Copa Libertadores, tiene todo pronto en el vestuario de cara al encuentro frente a Nacional.

Camerino PIJAO, camerino sagrado 🏹🔥 pic.twitter.com/o74IFUNxfy — Club Deportes Tolima (@cdtolima) April 14, 2026

Los convocados de Nacional para el duelo copero

Con la novedad del regreso de Luis Mejía, Nacional tiene su nómina pensando en el segundo partido de la Copa Libertadores. Además, cuenta con la presencia del juvenil Juan García, que puede jugar de volante o de defensa.

📋 Los convocados para enfrentar a @cdtolima 🇨🇴 en el Gran Parque Central 🏟️



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¡Bienvenidos al minuto a minuto de Nacional vs. Tolima!

El Gran Parque Central recibe el partido entre Nacional y Tolima en el marco de la segunda fecha del Grupo B de la Copa Libertadores donde el tricolor busca su primera victoria.