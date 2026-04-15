Falleció a los 96 años José Emilio Santamaría, exjugador de la selección de Uruguay, España, Nacional y Madrid

El uruguayo José Emilio Santamaría, quien fuera jugar de Nacional, la selección de Uruguay, la selección de España y Real Madrid, falleció este miércoles a los 96 años según informó el club Merengue en un comunicado.

Nacido en Montevideo el 31 de julio de 1929, el futbolista que se desempeñó como zaguero luego fue entrenador y dirigió al Espanyol de Barcelona durante siete temporadas.

El Real Madrid, que informó de la muerte en un comunicado, "lamenta profundamente" el fallecimiento de Santamaría, al que califica de "una de las más grandes leyendas" del club y del fútbol mundial.

"José Emilio Santamaría llegó al Real Madrid en 1957 procedente del Club Nacional de Football (Uruguay), y defendió la camiseta de nuestro club durante nueve temporadas, hasta 1966", señala la nota, que añade que "ganó con el Real Madrid 4 Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, 6 Ligas y 1 Copa de España, en 337 partidos".

Formó parte de "aquel equipo legendario que ganó las primeras Copas de Europa de la historia de manera consecutiva, y que dio inicio a la leyenda universal del Real Madrid", siempre según el comunicado. Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, "Santamaría siempre será recordado como uno de los grandes símbolos" del club merengue.

"Formó parte de un equipo que quedará en la memoria de todos los madridistas y de todos los aficionados al fútbol en el mundo. Junto a los Di Stéfano, Puskas, Gento o Kopa, aquel equipo comenzó a construir el mito del Real Madrid", asevera.

"Santamaría siempre representó de manera ejemplar los valores de nuestro club y hasta su último momento, el Real Madrid ha sido la gran pasión de su vida", según considera Pérez.

Con Nacional ganó cuatro veces el Campeonato Uruguayo, fue internacional en 25 ocasiones con Uruguay y 16 con España, disputó el Mundial de Suiza 1954 con la Celeste —era el último sobreviviente de ese plantel que fue cuarto—, y el Mundial de Chile 1962 con la selección de España.

"Como entrenador, Santamaría comenzó su carrera al año siguiente de su retirada como jugador, en la cantera del Real Madrid. Dirigió a la selección olímpica de España en los Juegos Olímpicos de México 1968 y en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980. Y en 1982, fue el seleccionador español en el Mundial de España", resaltó el club blanco.

"Desde 1971, y durante 7 temporadas dirigió al RCD Espanyol en 252 partidos, convirtiéndose en el entrenador con más partidos oficiales en la historia del club", señala la nota de Real Madrid.

"José Emilio Santamaría ha fallecido a los 96 años de edad. El Real Madrid hace extensivas sus condolencias a todo el madridismo. Descanse en paz", cerró el club español en su comunicado.