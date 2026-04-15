Millonarios vs. Boston River por Copa Sudamericana: día, hora y dónde ver al Sastre frente al equipo de Falcao

Boston River cayó 1-0 ante Sao Paulo en su debut por Copa Sudamericana y esta noche juega con los resultados vistos. El equipo brasileño ganó en Brasil el duelo de líderes ante O’Higgins de Chile y se cortó como el único líder en el grupo, dejando como escolta al siguiente rival del Sastre que hoy visita el estadio Nemesio Camacho, El Campín de Bogotá, para enfrentar a Millonarios, que también busca empezar a sumar.

El Sastre consiguió su clasificación a este torneo eliminando en la fase previa a Racing de Montevideo con gol del Freddy Martínez. En ese entonces Boston tenía como entrenador a Israel Damonte, pero el argentino dirigió solo dos partidos más. Luego de las derrotas ante Liverpool y Racing, pero esta vez por el torneo local, Ignacio Ithurralde llegó para sucederlo en el cargo.

La nueva era comenzó bien. Victoria ante Progreso y una derrota ante Peñarol que no opacó el buen envión porque siguieron dos triunfos ante Juventud de Las Piedras y Montevideo Wanderes. Ante el Bohemio, el Sastre sufrió la lesión de Freddy Martínez, fractura, y la baja del lateral se siente en el equipo de barrio Bolívar. Boston River, además de la derrota ante Sao Paulo, viene de caer 2-0 ante Defensor Sporting en el Franzini mostrando una pálida producción. El equipo de Ithurralde está decimotercero en la tabla del Apertura, pero podría colocarse bien en el grupo de Sudamericana si esta noche logra llevarse algo de Colombia. Además, enfrentará al escolta en la próxima fecha en Montevideo.

Esta noche tendrá enfrente a Millonarios, el equipo que tiene como capitán al histórico goleador colobmiano Radamel Falcao García, que regresó al fútbol de su país tras una extensa carrera profesional que comenzó en River Plate de Argentina y lo tuvo jugando 14 años en Europa, con destacados pasajes por Atlético de Madrid y Chelsea. En el torneo colombiano, la Dimayor, están en mitad de tabla con 22 puntos en 16 partidos jugados y en su debut en esta Sudamericana cayeron 2-0 ante O'Higgins en Chile.

Millonarios vs. Boston River: alineaciones probables

Día. Miiércoles 15 de abril

Hora. 23:00

Torneo. Copa Sudamericana, fecha 2

Transmite. DSports/DGO

Millonarios. D. Novoa; C. Sarabia, A. Moreno Paz, E. Elizalde, S. Valencia; M. García, M. Silva, R. Ureña; L. Castro, R. Falcao García y R. Contreras.

DT. Fabián Bustos.

Boston River. B. Antúnez; L. Vazquez, M. Rivero, M. González, I. Fernández, J. O’Neill; F. Dafonte, F. Barrios, A. Amado; Y. González, F. Bonfiglio.

DT. Ignacio Ithurralde.

