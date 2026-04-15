"Estaba deseoso de jugar una Libertadores con Nacional", dijo Maxi Silvera, y Gómez habló del "penal" que vio

Maximiliano Gómez fue una de las figuras de Nacional en la victoria 3-1 ante Deportes Tolima por la segunda fecha del grupo B de la Copa Libertadores. El delantero anotó el 1-0 parcial a los 48 minutos con una definición precisa ante la salida del arquero. En el festejo, se besó el escudo y miró a la hinchada en el Gran Parque Central. Al ser consultado por Ovación acerca de qué sintió en ese momento, dijo: "Estoy muy contento porque ayudé al equipo a ganar los tres puntos, que era fundamental. Veníamos en una serie muy apretada donde todos teníamos un punto y se pudo lograr el triunfo, que fue difícil. En el primer tiempo nos replegamos un poco para defender, pero en el segundo nos soltamos más y fuimos superiores".

En referencia a cómo puede influir desde el plano anímico los goles anotados por él y Nicolás "Diente" López, dijo: "Siendo nueves queremos hacer goles todos los partidos, pero a veces se dan, a veces luchamos para poder dar asistencias, y el fútbol es así, siempre tenés que luchar por este escudo. Estoy feliz por lograr los goles, por mí y por Nicolás López, que se lo merece y hay que seguir de esta manera".

También dejó un elogio para el 11: "El ingreso de Maxi Silvera nos hizo muy bien porque es un jugador que deja la vida. Estoy feliz porque se logró el objetivo, que era ganar".

Maximiliano Gómez celebrando su gol con Nacional frente a Deportes Tolima por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Respecto de la jugada en la que Baltasar Barcia envió un pase largo y el atacante cayó dentro del área rival tras una disputa con Anderson Angulo, Gómez acotó: "Yo creo que sí fue penal porque me choca de atrás y caigo mal con el hombro, pero creo que en la decisión ahí no lo ayudó el VAR, pero bueno, hay que seguir".

"Estaba deseoso de jugar una Libertadores con Nacional": dijo Maxi Silvera

Un cabezazo de Maxi Silvera con Nacional frente a Deportes Tolima por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

En diálogo con Ovación en zona mixta, Maximiliano Silvera contó sus impresiones después de estrenarse en el máximo certamen continental con la camiseta del Bolso: "Estoy muy contento, con mucha alegría también. Estaba deseoso de este momento, de jugar una Copa Libertadores con Nacional. Cuando me pasó lo de la lesión, una de las amarguras que tenía era no poder llegar al debut en Chile, que era a lo que yo apuntaba, pero nada, también tuve paciencia porque eso era parte de la recuperación. Por suerte se dio hoy acá en el Gran Parque Central, con nuestra gente. Estoy muy contento por eso y nos llevamos la victoria, que era más que importante", dijo.

Luego dejó un elogio para la hinchada tricolor: "El apoyo de la gente siempre está, ellos se merecían un triunfo como este. Sabíamos de la importancia que tenía este partido, nos teníamos que hacer fuertes de local y para eso el apoyo de la gente es fundamental. Se siente desde adentro y nosotros tenemos que hacerlo sentir desde adentro para afuera también. Esta victoria fue para ellos, que fueron parte de esto porque desde el minuto cero no dejaron de alentar".