El curioso caso de Julián Millán: de ser figura en Nacional a no jugar en Fluminense tras una compra millonaria

Julián Millán fue una baja importante para Nacional a inicios de marzo cuando emigró al Fluminense por una suma millonaria. El zaguero colombiano de 28 años, que había arribado al tricolor un año y dos meses antes, fue transferido por U$S3.500.000 iniciales más un bono que alcanza U$S1.500.000. A su vez, el Bolso se quedó con el 10% de la ficha de un jugador que se fue como figura del vigente campeón uruguayo.

Sin embargo, desde su llegada al tricolor no ha tenido minutos y este miércoles estuvo en el banco en la caída 2-1 de Fluminense ante Independiente Rivadavia en el Estadio Maracaná por la segunda fecha del grupo C de la Copa Libertadores.

Julián Millán, el defensor que fue figura en Nacional y en la actualidad representa al Fluminense. Foto: julianmillan29 y fluminensefc en Instagram.

El Fluzão comenzó ganando por el gol tempranero de Guilherme Arana a los 10 minutos, pero el equipo argentino lo remontó de visita con los tantos de Fabrizio Sartori y Álex Arce.

Con este resultado, el tricolor carioca iguala con Bolívar en la última posición del grupo C con solo un punto en dos fechas. Por su parte, Deportivo La Guaira es escolta con dos unidades y la cima en soledad le pertenece a La Lepra mendocina, que tiene seis puntos.

En el plano local, Fluminense se ubica en la cuarta posición con 20 puntos, la misma cantidad que Bahía, São Paulo y Flamengo. En las siete fechas donde estuvo disponible por el Brasileirao, Millán integró el banco de suplentes, pero no tuvo participación en cancha.

El entrenador de Fluminense fue consultado acerca de por qué no juega Millán

Luis Zubeldía, el director técnico de Fluminense, fue consultado en conferencia de prensa acerca del motivo por el que Millán aún no ha debutado en Fluminense y respondió: "Yo lo pedí, junto con todos los que trabajan en el club. Nos ofrecieron a Millán, acepté. Me pareció un jugador que puede aportar al Fluminense. Él va a jugar. Si no es en el próximo partido, será en el siguiente, pero jugará".

El próximo compromiso del equipo será el próximo domingo 19 de abril cuando visiten al Santos de Neymar Jr. a partir de las 16:00 horas en el Estadio Urbano Caldeira.

Luego se medirán ante Operario por la quinta ronda de la Copa de Brasil el jueves 23 desde las 21:30 en el Estadio Germano Kruger.

Tres días después serán locales frente al Chapecoense en el Maracaná en el marco del Brasileirao, mientras que el jueves 30 de abril a las 19:00 se medirán ante Bolívar en el Estadio Hernando Siles de La Paz por la tercera fecha de la fase de grupos de Libertadores.