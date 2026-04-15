Todos los resultados de Libertadores del martes: goleada de Boca y gol uruguayo para Estudiantes

Empezó la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores y la primera jornada de fútbol de este martes estuvo cargada de goles, resultados importantes y un triunfo clave de Nacional en Montevideo.

En el grupo A, Estudiantes hizo pesar la localía y superó 2-1 a Cusco FC en el Estadio Ciudad de La Plata. Facundo Farías abrió la cuenta a los 28’, pero la visita respondió rápido con Lucas Colitto (31’). En el complemento, el argento-uruguayo Tiago Palacios inclinó la balanza a los 48’ para sellar un triunfo trabajado, con presencia charrúa. Fernando Muslera fue titular en el arco Pincharrata y en el complemento ingresó Gabriel Neves.

Por el grupo B, Nacional se impuso con autoridad 3-1 frente a Deportes Tolima en el Gran Parque Central. Tras un primer tiempo parejo, el equipo tricolor lo destrabó con Maximiliano Gómez (48’) y amplió con Sebastián Coates (64’). Aunque Brayan Rovira descontó a los 80’, Nicolás López liquidó el partido a los 87’ para confirmar una victoria sólida.

Por el mismo grupo, Coquimbo Unido dio el golpe como visitante al vencer 2-0 a Universitario en Lima. El equipo chileno pegó temprano con Cristián Zavala (13’) y manejó los tiempos del partido hasta sentenciarlo en el segundo tiempo con Nicolás Johansen (49’), en una actuación eficaz fuera de casa.

En el grupo C, Bolívar y Deportivo La Guaira empataron 1-1 en la altura de La Paz. La visita sorprendió primero con el gol de Flabián Londoño a los 29’, pero el conjunto boliviano reaccionó en el tramo final y llegó a la igualdad a través de Dorny Romero (79’), evitando la caída en casa.

Por el grupo D, Boca Juniors mostró toda su jerarquía y goleó 3-0 a Barcelona SC en La Bombonera. Lautaro Di Lollo abrió el camino a los 39’, mientras que Santiago Ascacíbar (81’) y Ander Herrera (90+4’) redondearon una victoria contundente, en un partido donde el equipo argentino dominó de principio a fin. Fue titular Miguel Merentiel en el Xeneize y Sergio Núñez ingresó sobre el final en Barcelona.

En el grupo F, Cerro Porteño se quedó con un triunfo ajustado pero valioso al vencer 1-0 a Junior de Barranquilla en Asunción. El único gol del encuentro lo marcó Jonathan Torres a los 57’, en un duelo cerrado que se resolvió por detalles.

Por último, en el grupo G, Liga de Quito ratificó su fortaleza en la altura y derrotó 2-0 a Mirassol. El equipo ecuatoriano golpeó rápido con Yerlin Quiñónez (6’) y amplió con José Quintero (34’), encaminando un triunfo que controló sin mayores sobresaltos.