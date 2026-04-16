Convocados de Peñarol ante Platense por Copa Libertadores; la joven promesa del club que buscará su debut copero

Peñarol publicó la lista de futbolistas convocados para el partido ante Platense en el Campeón del Siglo por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026.

El carbonero tendrá el primer partido en su casa por competencia internacional de este año y tendrá el desafío de recomponerse luego de la dura noticia de que su figura, Leonardo Fernández, deberá ser intervenido quirúrgicamente y será baja seguramente por lo que resta de la temporada.

Con la ausencia de Fernández por lesión y Washington Aguerre por suspensión, Peñarol tendrá estos jugadores a la orden para la noche de hoy:

Lista de convocados de Peñarol para enfrentar a Platense por Copa Libertadores Foto: Club Atlético Peñarol

Uno de los nombres que llama la atención es el de Germán Barbas, mediocampista de 18 años formado en la institución mirasol y el que muchos consideran la futura joya del club.

Barbas es un volante talentoso que ha sido muy pedido por los hinchas pero no ha tenido minutos oficiales en el primer equipo desde hace mucho tiempo.

Debutó el 23 de mayo de 2024 donde disputó solamente 10 minutos ante Progreso en el Campeón del Siglo. Posteriormente, sufrió una lesión de rodilla que lo dejó fuera de las canchas por varios meses.

El mediocampista carbonero, al no ser convocado por Diego Aguirre en el último encuentro del Torneo Apertura frente a Liverpool, pidió para jugar en la tercera división y así lograr tener minutos que es lo que no ha conseguido en el plantel principal.

El pedido fue aceptado, el futbolista jugó en la tercera división ante Central Español el pasado martes y convirtió dos golazos, uno de tiro libre golpeando el balón con un estilo muy similiar a Leonardo Fernández.

La lesión del diez carbonero parece abrirle una posibilidad más real a Germán Barbas de tener participación en la primera de Peñarol y así demostrar el talento, que los que lo han visto en el proceso de formativas, aseguran que tiene de sobra.

La convocatoria de Peñarol para este partido trascendental de Copa Libertadores también tiene la presencia de otro juvenil, Facundo Alvez. El zaguero de 18 años, aparece en el plantel en lugar de Andrés Madruga que fue titular ante Liverpool, no colmó las expectativas y ahora no fue convocado.

Alvez tuvo minutos en la Copa de la Liga AUF donde Peñarol encaró los partidos con el plantel de tercera división y algunos con edad de Sub 19, además estos encuentros los dirigió Julio Mozzo, el entrenador de la reserva aurinegra.

Con ausencias importantes y con jóvenes esperando su oportunidad, Peñarol recibirá a Platense en un partido que puede condicionar el futuro del carbonero en la Copa Libertadores.