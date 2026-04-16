Corinthians derrotó a Santa Fe y lidera el grupo de Peñarol en la Copa Libertadores, con puntaje ideal

Corinthians sigue confirmando su favoritísmo en el grupo E de la Copa Libertadores. El Timão se impuso a Santa Fe por 2-0 y mantuvo el puntaje ideal, en la serie donde Peñarol deberá recibir a Platense este jueves.

El equipo paulista, que llegaba con alarmas encendidas al torneo continental, cambió la cara tras la llegada de Fernando Diniz a la dirección técnica. El DT que fue campeón de América con Fluminense en 2023, debutó en el triunfo 2-0 en cancha de Platense y ahora volvió a sumar de a tres, esta vez en São Paulo, frente al colombiano del grupo. Por su parte, los bogotanos habían sufrido el empate del Carbonero 1-1 en su casa, tras comenzar ganando.

El dos veces campeón del Mundo, fue quien generó constante peligro sobre el arco visitante, y llegó al primero de pelota quieta. El córner fue impulsado por Garro, Gustavo Henrique la bajó y Raniele la terminó empujando en el área chica, para festejar el primero.

El juego se niveló tras el primer gol, Santa Fe se animó a más, posicionándose más cerca del arco de Hugo Souza, pero sin generar gran peligro, más allá de poner muchos centros desde la pelota quieta.

Corinthians, que estaba posicionado para contragolpear, logró nuevamente al gol, desde la pelota quieta. A los 80', un nuevo centro de Garro terminó encontrando a Gustavo Henrique en el área, que ensayó una definición poco ortodoxa, prácticamente con la canillera, cambiándole la pelota de palo al arquero, para ganar tranquilidad, en el tramo final del partido.

LLEGÓ EL SEGUNDO: Gustavo Henrique se las ingenió y definió como pudo para el 2-0 de Corinthians vs. Independiente Santa Fe.



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De pelota quieta el equipo brasileño siguió generando peligro y forzó una atajada tremenda de Marmolejo, que evitó la goleada.

Con dos partidos jugados, Santa Fe sabe que finalizará la fecha fuera de zona de clasificación, con un punto en dos presentaciones. Por su parte, el Timão es uno de los cuatro equipos del torneo, en alcanzar puntaje ideal, con dos partidos disputados.

Por su parte, Peñarol también ostenta un punto, pero con el partido pendiente ante Platense aún —que no suma puntos— a las 21:30 horas, en el Estadio Campeón del Siglo.

Así está la tabla del grupo E

Cuando vuelven a jugar

Santa Fe tendrá que visitar a Platense el miércoles 29, a las 19:00 horas, mientras que Corinthians jugará el jueves ante Peñarol, a las 21:00 en la Arena Corinthians.