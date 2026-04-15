Árbitros confirmados para la fecha 12 del Torneo Apertura: varias ausencias luego de un fin de semana polémico

El arbitraje uruguayo vuelve a quedar en el centro de la escena. Luego de un fin de semana cargado de polémicas, las designaciones para la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 mostraron varias ausencias llamativas.

Entre los casos más notorios aparece la cuaterna que actuó en el partido entre Wanderers y Racing, encuentro que dejó una situación insólita: el equipo cervecero jugó varios segundos con 12 futbolistas en cancha, un error reglamentario que generó reclamos formales y que se viralizó rápidamente.

Bruno Sacarelo fue el árbitro principal, Sebastián Silvera y Juan Álvarez los asistentes y Anahí Fernández como cuarto árbitro. Todos los que estaban dentro del campo de juego no tendrán actividad este fin de semana. Sin embargo, Yimmy Alvarez que era el encargado del VAR sí estará en Peñarol ante Juventud.

El penal ejecutado por Sebastián Rodríguez para el empate de Danubio con Central Español. Foto: Danubio.

En paralelo, tampoco figuran algunos árbitros vinculados a decisiones discutidas en otros partidos de la jornada, como el penal sancionado en Central Español vs Danubio por Pablo Silveira tras intervención del VAR donde estaba Diego Dunajec y Daniel Fedorzuck como AVAR. Esta acción, incluso fue reconocida como error por el propio director de arbitraje, Marcelo De León, y por esto tampoco trabajarán en ningún encuentro en la fecha 12 del Apertura.

Si bien desde el ámbito oficial no se comunican sanciones de forma explícita, es habitual que este tipo de ausencias en las designaciones se interpreten como “paradas técnicas” para los jueces tras actuaciones cuestionadas.

Esta nueva etapa del Torneo Apertura tendrá a Javier Burgos en el encuentro del líder Racing ante Defensor Sporting y en el VAR estará el mundialista Antonio García.

Por su parte en el cruce entre Liverpool y Nacional, el encargado de impartir justicia será Esteban Ostojich con Christian Ferreyra desde la cabina de video arbitraje.

En el Campeón del Siglo, para Peñarol y Juventud, dirá presente Javier Feres con Yimmy Alvarez en el VAR.

El tema vuelve a instalar el debate sobre los criterios arbitrales, especialmente en el uso del VAR, donde las decisiones recientes han generado confusión y críticas desde distintos sectores del fútbol uruguayo.

En un torneo que entra en etapa de definición, el foco sobre los árbitros crece tanto como la exigencia. Y cada designación, o ausencia, empieza a decir tanto como lo que ocurre dentro de la cancha.

Javier Burgos y Diego Dunajec junto a los demás árbitros del clásico entre Nacional y Peñarol por la Supercopa Uruguaya en el Estadio Centenario. Foto: Estefanía Leal.

El detalle de la fecha 12:

Viernes 17

Albion vs Central Español

Estadio: Franzini

Hora: 20:00

Árbitro: Leodan González

Asistentes: Nicolás Piaggio y Carlos Roca

Cuarto árbitro: Elías Lorenzo

VAR: Daniel Rodríguez

AVAR: Richard Trinidad

Sábado 18

Progreso vs Wanderers

Estadio: Parque Paladino

Hora: 13:00

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Andrés Nievas y Ernesto Hartwig

Cuarto árbitro: Federico Arman

VAR: Andrés Cunha

AVAR: Alberto Piriz

Racing vs Defensor Sporting

Estadio: Parque Roberto

Hora: 16:00

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Agustín Berisso y Marcos Rosamen

Cuarto árbitro: Rubén Umpiérrez

VAR: Antonio García

AVAR: Santiago Fernández

Domingo 19

Cerro vs Montevideo City Torque

Estadio: Tróccoli

Hora: 10:00

Árbitro: Daniel Rodríguez

Asistentes: Pablo Llarena y Matías Rodríguez

Cuarto árbitro: Marcio Sierra

VAR: Antonio García

AVAR: Marcelo Alonso

Danubio vs Deportivo Maldonado

Estadio: Mincheff de Lazaroff

Hora: 16:00

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador de Prado

Cuarto árbitro: Federico Ríos

VAR: Andrés Cunha

AVAR: Richard Trinidad

Liverpool vs Nacional

Estadio: Centenario

Hora: 19:30

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Carlos Barreiro y Franco Mieres

Cuarto árbitro: Juan Cianni

VAR: Christian Ferreyra

AVAR: Santiago Fernández

Lunes 20

Boston River vs Cerro Largo

Estadio: Campeones Olímpicos

Hora: 17:00

Árbitro: Hernán Heras

Asistentes: Nicolás Taran y Mauricio Hernández

Cuarto árbitro: Augusto Olmos

VAR: Christian Ferreyra

AVAR: Diego Rivero

Peñarol vs Juventud de Las Piedras

Estadio: Campeón del Siglo

Hora: 20:30

Árbitro: Javier Feres

Asistentes: Martín Soppi y Gustavo M. Lisboa

Cuarto árbitro: Andrés Martínez

VAR: Yimmy Álvarez

AVAR: Javier Irazoqui