Árbitros confirmados para la fecha 12 del Torneo Apertura: varias ausencias luego de un fin de semana polémico
La AUF dio a conocer las designaciones con todos los equipos arbitrales y la lista dejó en evidencia la ausencia de varios jueces que estuvieron en el centro de las críticas en la última jornada.
El arbitraje uruguayo vuelve a quedar en el centro de la escena. Luego de un fin de semana cargado de polémicas, las designaciones para la fecha 12 del Torneo Apertura 2026 mostraron varias ausencias llamativas.
Entre los casos más notorios aparece la cuaterna que actuó en el partido entre Wanderers y Racing, encuentro que dejó una situación insólita: el equipo cervecero jugó varios segundos con 12 futbolistas en cancha, un error reglamentario que generó reclamos formales y que se viralizó rápidamente.
Bruno Sacarelo fue el árbitro principal, Sebastián Silvera y Juan Álvarez los asistentes y Anahí Fernández como cuarto árbitro. Todos los que estaban dentro del campo de juego no tendrán actividad este fin de semana. Sin embargo, Yimmy Alvarez que era el encargado del VAR sí estará en Peñarol ante Juventud.
En paralelo, tampoco figuran algunos árbitros vinculados a decisiones discutidas en otros partidos de la jornada, como el penal sancionado en Central Español vs Danubio por Pablo Silveira tras intervención del VAR donde estaba Diego Dunajec y Daniel Fedorzuck como AVAR. Esta acción, incluso fue reconocida como error por el propio director de arbitraje, Marcelo De León, y por esto tampoco trabajarán en ningún encuentro en la fecha 12 del Apertura.
Si bien desde el ámbito oficial no se comunican sanciones de forma explícita, es habitual que este tipo de ausencias en las designaciones se interpreten como “paradas técnicas” para los jueces tras actuaciones cuestionadas.
Esta nueva etapa del Torneo Apertura tendrá a Javier Burgos en el encuentro del líder Racing ante Defensor Sporting y en el VAR estará el mundialista Antonio García.
Por su parte en el cruce entre Liverpool y Nacional, el encargado de impartir justicia será Esteban Ostojich con Christian Ferreyra desde la cabina de video arbitraje.
En el Campeón del Siglo, para Peñarol y Juventud, dirá presente Javier Feres con Yimmy Alvarez en el VAR.
El tema vuelve a instalar el debate sobre los criterios arbitrales, especialmente en el uso del VAR, donde las decisiones recientes han generado confusión y críticas desde distintos sectores del fútbol uruguayo.
En un torneo que entra en etapa de definición, el foco sobre los árbitros crece tanto como la exigencia. Y cada designación, o ausencia, empieza a decir tanto como lo que ocurre dentro de la cancha.
El detalle de la fecha 12:
Viernes 17
Albion vs Central Español
Estadio: Franzini
Hora: 20:00
Árbitro: Leodan González
Asistentes: Nicolás Piaggio y Carlos Roca
Cuarto árbitro: Elías Lorenzo
VAR: Daniel Rodríguez
AVAR: Richard Trinidad
Sábado 18
Progreso vs Wanderers
Estadio: Parque Paladino
Hora: 13:00
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Andrés Nievas y Ernesto Hartwig
Cuarto árbitro: Federico Arman
VAR: Andrés Cunha
AVAR: Alberto Piriz
Racing vs Defensor Sporting
Estadio: Parque Roberto
Hora: 16:00
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Agustín Berisso y Marcos Rosamen
Cuarto árbitro: Rubén Umpiérrez
VAR: Antonio García
AVAR: Santiago Fernández
Domingo 19
Cerro vs Montevideo City Torque
Estadio: Tróccoli
Hora: 10:00
Árbitro: Daniel Rodríguez
Asistentes: Pablo Llarena y Matías Rodríguez
Cuarto árbitro: Marcio Sierra
VAR: Antonio García
AVAR: Marcelo Alonso
Danubio vs Deportivo Maldonado
Estadio: Mincheff de Lazaroff
Hora: 16:00
Árbitro: Andrés Matonte
Asistentes: Horacio Ferreiro y Amador de Prado
Cuarto árbitro: Federico Ríos
VAR: Andrés Cunha
AVAR: Richard Trinidad
Liverpool vs Nacional
Estadio: Centenario
Hora: 19:30
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Carlos Barreiro y Franco Mieres
Cuarto árbitro: Juan Cianni
VAR: Christian Ferreyra
AVAR: Santiago Fernández
Lunes 20
Boston River vs Cerro Largo
Estadio: Campeones Olímpicos
Hora: 17:00
Árbitro: Hernán Heras
Asistentes: Nicolás Taran y Mauricio Hernández
Cuarto árbitro: Augusto Olmos
VAR: Christian Ferreyra
AVAR: Diego Rivero
Peñarol vs Juventud de Las Piedras
Estadio: Campeón del Siglo
Hora: 20:30
Árbitro: Javier Feres
Asistentes: Martín Soppi y Gustavo M. Lisboa
Cuarto árbitro: Andrés Martínez
VAR: Yimmy Álvarez
AVAR: Javier Irazoqui
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