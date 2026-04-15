La “avivada” que dio la vuelta al mundo: Bolívar rescató un empate con un gol insólito en la Copa Libertadores

Bolívar rescató un punto ante Deportivo La Guaira pero dejó una de las imágenes más llamativas de la fecha en la Copa Libertadores 2026. El conjunto boliviano empató 1 a 1 frente ante los venezolanos en el estadio Hernando Siles, por la segunda jornada del Grupo C.

El equipo de venezuela se había puesto en ventaja a los 29 minutos por intermedio de Fabián Londoño y parecía encaminar un triunfo histórico en la altura de La Paz. Sin embargo, el trámite tuvo una situación insólita en el complemento.

¡¡LA AVIVADA DEL SIGLO EN LA #Libertadores!! Dorny Romero se escondió atrás del arquero Jorge Sánchez y, cuando este largo la pelota, lo sorprendió y marcó el 1-1 de Bolivar ante La Guaira... ¡INSÓLITO!



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A los 79 minutos el dominicano Dorny Romero protagonizó una jugada tan curiosa como efectiva: se ubicó detrás del arquero Jorge Sánchez sin ser advertido y, cuando el golero apoyó la pelota para salir jugando, le robó el balón y definió con el arco vacío para marcar el empate.

El golero del conjunto venezolano hasta ese momento era una de las figuras del encuentro destacado por los periodistas encargados de la transmisión que halagaban su rendimiento justo antes de la situación desafortunada.

La acción rápidamente se volvió viral y fue catalogada por distintos medios internacionales como una “avivada” pocas veces vista en el torneo.

El empate dejó a Bolívar con su primera unidad en el grupo, mientras que La Guaira llegó a dos puntos. Independiente Rivadavia lidera con tres y Fluminense suma uno, a la espera de completar la fecha.

Más allá del resultado, el partido quedará en el recuerdo por una jugada tan insólita como determinante, que ya se ganó un lugar entre las más curiosas de la historia reciente de la Libertadores.

Antecedente de Ronaldinho con Rogerio Ceni

La última vez por Copa Libertadores que sucedió algo similar fue en 2013, con la curiosa situación de los brasileños Ronaldinho y Rogerio Ceni en el encuentro entre Atletico Mineiro y San Pablo.

Mientras el partido estaba detenido por un lateral, Ronaldinho le pidió una botella de agua a Ceni, distrayendo a la defensa. En ese momento, el crack brasileño tomó un poco de agua, intercambió alguna palabra con Ceni y luego al no existir posición adelantada en los saques de banda, Ronaldinho, que estaba lejos de la defensa, recibió el balón y asistió para el gol.

Aunque se sospechó que fue preparado con Marcos Rocha, quien hizo el lateral, Ronaldinho negó que fuera ensayado y lo atribuyó a la suerte.

El fútbol sudamericano cada tanto nos recuerda que tiene algo que lo hace especial y que lo diferencia del resto del mundo.