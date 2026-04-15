La impresionante atajada de Fernando Muslera en el triunfo de Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores

La Copa Libertadores tuvo varios partidos en la noche del martes y uno de ellos fue el que Estudiantes de La Plata le ganó como local por 2 a 1 a Cusco de Perú en el Estadio Uno en el marco de la segunda jornada del Grupo A.

El Pincha, que venía de empatar con Deportivo Independiente Medellín (DIM) en Colombia, sumó tres puntos de oro como local en la llave que también tiene al vigente campeón del certamen continental: Flamengo, próximo rival del conjunto argentino.

Facundo Farías a los 28 minutos abrió la cuenta para el equipo que dirige el Cacique Alexander Medina, pero tres minutos más tarde la visita lo empató con un verdadero golazo anotado por Lucas Colitto, quien a los 51' se fue expulsado.

El uruguayo Tiago Palacios fue el encargado de darle la ventaja al Pincha a los 48 minutos, ni bien había comenzado la segunda parte para la tranquilidad de todos los hinchas que llenaron las tribunas del Estadio Uno.

¡¡MUSLERA ES UN ARQUERAZO DE SELECCIÓN!! El uruguayo VOLÓ y le sacó a Carabajal lo que era un golazo desde atrás de mitad de cancha para Cusco ante Estudiantes.



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Pero mientras el encuentro estaba empatado sin goles y cuando transcurrían 26 minutos, Fernando Muslera —golero titular de Estudiantes de La Plata— tuvo una participación determinante.

Gabriel Carbajal, atacante del conjunto visitante, lo vio adelantado al arquero uruguayo y desde atrás de la mitad de la cancha, sacó un potente remate que tomó altura y velocidad, pero que obligó a una estupenda respuesta de Muslera.

Dando varios pasos hacia atrás ya que estaba en la puerta del área grande, el golero retrocedió varios metros para poder tapar ese disparo que tenía destino de gol y que perfectamente pudo haber sido el tanto de la ventaja parcial para Cusco en La Plata.

Muslera se llevó todos los aplausos tras esa jugada en la que más de un hincha de Estudiantes de La Plata sufrió bastante en las tribunas del Estadio Uno, donde el Pincha sumó su primera victoria como local en el Grupo A y quedó primero con 4 puntos, pero a la espera de lo que suceda en el encuentro que este jueves disputarán Flamengo y el DIM en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro desde la hora 21:30 (ESPN y Disney+).

El próximo partido del equipo del Cacique Alexander Medina en el Grupo A de la Copa Libertadores será el miércoles 29 de abril desde la hora 21:30 en el Estadio Uno, donde recibirá nada menos que a Flamengo en un cruce con muchos condimentos ya que en la edición 2025, el Mengao dejó por el camino al Pincha en la llave de cuartos de final luego de ganar en Brasil 2-1 y perder 1-0 en Argentina avanzando por penales.