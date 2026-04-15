Boca venció a Barcelona en su vuelta a la Libertadores, pero el gran ganador de la noche fue un notero

La Bombonera volvió a vivir una noche de Copa Libertadores de la manera que Boca Juniors y su historia reciente acostumbraron a sus hinchas. El último antecedente del Xeneize como local en el certamen no era para nada bueno, pero finalmente el equipo de Claudio Ubeda pudo dar vuelta esa página. Aun así, el gran ganador de la noche no fue el equipo si no un notero en la previa al partido.

Boca inició el torneo con una resonante victoria en Chile, 2-1 frente a Universidad Católica con goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro hasta que el descuento de los Cruzados llegó sobre el final. Una victoria de visitante para comenzar el torneo de la mejor forma y el desafío de dejar atrás una mala imagen en La Bombonera.

El último partido del equipo Xeneize en Buenos Aires por la Copa Libertadores había sido una victoria ante Alianza Lima a fines de febrero de 2025, pero pese al triunfo la serie quedó igualada y Boca quedó eliminado por penales en un encuentro que tuvo un increíble gol errado por Edinson Cavani.

Con ilusiones renovadas ante una nueva edición del torneo, que Boca Juniors ganó en seis ocasiones, el equipo de Claudio Ubeda cumplió con las expectativas. Goles de Lautaro Di Lollo, Santiago Ascacibar y Ander Herrera para un sólido 3-0. Gran noche del equipo Xeneize y, en la previa, un periodista estuvo a la altura del equipo.

En las inmediaciones de La Bombonera, el notero Nicolás Luaces le consultó a una hincha de Boca Juniors por el próximo mercado de pases y la posible llegada de Paulo Dybala al equipo. “Tenemos potencial, con Dybala o sin Dybala”, contestó la chica y el comunicador elogió su análisis.

La conversación entre los dos se fue del fútbol y se dieron cuentas que ambos eran de la zona de Lanús. El notero le pidió a la chica que siguiera a su programa, AZZ, en Instagram y se atajó ante sus compañeros para que no piensen que le estaba pasando el suyo. “Igual no me molesta si me lo pasas”, respondió ella y los que estaban atentos a la nota lo gritaron como un gol. “Bien, Nico. El primer gol de la noche, gana Boca 1-0”, contestó un compañero del notero desde estudios.

El entrenador Claudio Ubeda firmó un autógrafo en pleno partido

Otra de las perlitas que dejó la victoria de Boca Juniors ante Barcelona fue algo que ocurrió con el entrenador del equipo Xeneize. Ya en minutos de descuento y en instantes previos al tercer gol, que marcó Ander Herrera, a Claudio Ubeda le tiraron una camieseta desde la tribuna para que la autografiara y el director técnico la devolvió al hincha después de firmarla.