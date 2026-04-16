Platense y el secreto del éxito: la inversión para jugar en Vicente López, el bajo presupuesto y la gran meta

Platense vive días de emociones varias. El club fundado el 25 de mayo de 1905 fue campeón de Argentina en 2025 y se clasificó por primera vez a la Copa Libertadores en un hecho histórico para todo Vicente López y Saavedra.

El Calamar vivirá hoy otro día histórico ya que tras hacer su estreno internacional hace siete días frente a Corinthians en Vicente López, ahora tendrá su primer partido en el exterior y será el de esta noche a las 21:30 frente a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo (ESPN y Disney+).

Gastón Arcieri, presidente de Platense, recibió a Ovación en el hotel en el que está alojada la delegación en Montevideo y habló acerca de lo que significa este momento para la institución, las expectativas, el secreto del éxito para ser campeón en Argentina, las inversiones en infraestructura exigidas por Conmebol y las metas del club en el corto, mediano y largo plazo.

¿Qué expectativas tenés con esta visita de Platense a Peñarol?

La expectativa obviamente es venir a hacer un buen papel, un buen partido. Es la primera vez que nos toca salir del país, es nuestra primera participación en una copa internacional y venimos con toda la ilusión y con las ganas de poder llevarnos un buen resultado.

¿Cómo fue el debut contra Corinthians desde lo emotivo e institucional?

Fue algo histórico para todo Vicente López y Saavedra, el club conmocionado con mucha gente apoyando y la verdad pudimos ver el estadio tan colmado como pocas veces. Pero para llegar a eso tuvimos que trabajar muchísimo. Desde que fuimos campeones en 2025 sabíamos que se nos venía la participación en la Copa Libertadores y lograr ser locales en Vicente López creo que todos los socios lo valoraron porque fue muy lindo para todos nosotros poder jugar en nuestra cancha.

¿Qué obras tuvieron que hacer en el Estadio Vicente López y cuánto invirtió el club?

Lo que invertimos en las obras fue poco más de la mitad de lo que te ingresa como premio por jugar la fase de grupos que son 3 millones de dólares. Y la primera decisión que tuvimos que tomar fue justamente si íbamos a ser locales en Vicente López o salíamos a alquilar un estadio. Las obras principales fueron las de la iluminación que se hizo nueva por completo. Reutilizamos algunas de las torres que estaban pero lo principal es todo nuevo. Tuvimos que hacer el vestuario visitante a nuevo por completo también, la sala de prensa que se agrandó por exigencia de Conmebol, la sala del VAR, la del dopaje. Hubo un montón de requerimientos que tuvimos que cumplir y por suerte salió todo bien porque no tuvimos ningún tipo de multa, así que ya está listo el estadio para próximos eventos internacionales.

Gastón Arcieri, presidente de Platense. Foto: Leonardo Mainé.

¿Qué significa para un club como Platense jugar la Copa Libertadores?

Es de alguna manera cumplir un sueño. Es para lo que trabajamos, lo que siempre buscamos como institución, por lo menos en la parte deportiva y del fútbol. Es la competición máxima a lo que se puede llegar a aspirar y ahora consideramos que es importantísimo tratar de estabilizar al club en próximas participaciones, seguir compitiendo y que no sea la primera y única vez, porque lo que queremos es jugar la Libertadores, la Sudamericana y de alguna manera posicionar a Platense como como un club que participa constantemente en los torneos de América.

¿Cómo hizo el club para lograr ser campeón en Argentina?

Estamos trabajando hace 10 años como agrupación política en el club, con listas de unidad y creo que eso ayuda mucho porque al no tener una oposición en el día a día deja trabajar con paz y con tranquilidad. De alguna manera teníamos los objetivos claros, primero de devolver a Platense a Primera División. Es un club que tiene 80 años en Primera, pero hacía 22 que estaba en el ascenso. Arrancamos en la Tercera División del fútbol argentino y el plan siempre fue no hacer locuras, cumplir nuestro presupuesto que quizás no es el más alto y debe estar por debajo de la mitad de lo que es el fútbol argentino, pero tenemos todo al día, todos los jugadores al día y vamos religiosamente cumpliendo con todo. Y esa es la fórmula: trabajar con unidad, trabajar en paz, trabajar cumpliendo con todo el mundo. Eso generó de alguna manera un buen ambiente y se fue viendo a través de los planteles que fueron pasando en estos 10 años que fue la manera en la que nosotros logramos cumplir objetivos. Y no fue la excepción el campeonato. Teníamos un lindo plantel. Logramos que haya un clima de unidad por sobre todo. En 2023 perdimos una final, la salimos a jugar con una remera que decía “todos juntos” y esa remera del plantel nos las dio incluso los dirigentes, obviamente al cuerpo técnico. Esa final tocó perderla y en ese momento pensábamos cuándo vamos a volver a jugar una final como Platense y la realidad es que tardamos un año y medio en volver a jugarla y a ganarla. De alguna manera siempre la fórmula fue la misma: dejar trabajar a al técnico que esté a cargo, pero con tranquilidad, que pueda desarrollar las ideas que tiene pensadas y de esa manera se generó una base como para lograr lo que se logró.

¿En materia de presupuesto en qué lugar lo ubicás al club y qué aspiraciones tienen?

La aspiración para nosotros es tratar de ganar todo lo que jugamos y no es la excepción. Sabemos que es muy difícil. En este caso, si me preguntás, yo aspiro a pasar de ronda y seguir en Libertadores. Muchas veces me preguntan si no sería mejor tratar de seguir tercero porque quizás en Sudamericana tenemos más chances, pero yo repaso los nombres de los clubes que hay hoy en Sudamericana y la verdad que todos son fuertísimos también. Seguramente a nivel presupuestario seamos de los más bajos. La semana pasada los dirigentes de Corinthians me contaban cuál era el presupuesto que ellos tenían y la diferencia es abismal. Debe ser por lo menos de 15 a 1, pero después adentro de la cancha somos 11 contra 11, juegan los jugadores y los partidos hay que jugarlos. Al final del día es un dato más, pero después se define en 90 minutos.

Gastón Arcieri, presidente de Platense. Foto: Leonardo Mainé.

¿Considerás que es un desafío complicado mantenerse en lo internacional con un bajo presupuesto?

No apuntamos a ganar todos los años porque por lógica va a ser imposible, pero sí lograr tener una estabilidad que te permita apuntar a estar de mitad de tabla para arriba, de estar pensando en si entramos a una Copa Sudamericana y estar ahí la expectativa. Y cuando estás ahí, de vez en cuando siempre alguna se va a dar. Lo importante es ser competitivos y estar posicionados. Creo que una vez que jugás instancias decisivas porque el formato de hoy de Argentina te permite jugar en un grupo en el que quizás clasificás estando incluso octavo, pero apuntando a estar entre un quinto o sexto puesto. Después son mano a mano y nos pasó que tuvimos que ir a jugar de visitantes a la cancha de Racing, a la cancha de River, a San Lorenzo y ganamos. En un mano a mano son 90 minutos y es posible ganarlo. Y de tanto jugar, en algún momento terminás ganando.

¿Además de la unidad que mencionaste hoy, cuál fue el secreto para el éxito de Platense?

Desde lo institucional sí es la unidad porque te permite trabajar con tranquilidad. Creo que hay un grupo de trabajo que, lo digo por los resultados que se lograron, trabaja muy bien en todo lo que es el scouting del fútbol. Más allá de que uno no va a acertar con todos los jugadores constantemente. El cien por ciento de las veces es imposible. Pero ese equipo de trabajo hizo que el error se minimice y que dentro de nuestras posibilidades se vayan conformando planteles con gente que con un perfil, con una identidad que tiene Platense, que es lo que nosotros buscamos: que la gente de Platense se sienta representada con el futbolista que es intenso, que es agresivo en la cancha, que de alguna manera no para de correr todo el partido y dentro de esa búsqueda, de esa identidad que tiene el club, lograr resultados. Y creo que también pasó un poco la clave por ahí de ir formando grupos buenos que lograron resultados.

¿Qué objetivos deportivos e institucionales tiene el club en el corto, mediano y largo plazo?

A nivel fútbol, mi objetivo es que en el ámbito local podamos lograr constantemente y todos los años, jugar las etapas decisivas. Eso implica estar clasificado entre los ocho mejores de la zona que te toque y a la larga eso hace que de mínima entres a una Sudamericana y que tengas la chance de competir por salir campeón y meterte en una Libertadores de vuelta. Después la institución tiene un montón de objetivos que no tienen que ver exclusivamente con el fútbol, pero que sí tienen que ver con el crecimiento a largo plazo. Uno, y el principal, por lo menos en esta gestión que yo encabezo, es lograr un predio propio. La realidad es que hoy no lo tenemos y eso nos dificulta muchas veces, tanto en las juveniles como incluso en Primera División, tener espacios donde entrenar, donde los chicos puedan estar cómodos. Vamos muchas veces rotando de predios para poder cumplir con los objetivos y muchas veces el predio que alquilamos no logra recuperar el suelo del campo de juego de la mejor manera, entonces tenemos que estar mudándonos a otro lugar. Por eso, tener el predio propio es fundamental. Por otra parte, tenemos muchos socios y poco espacio en Vicente López, entonces necesitamos lograr también un crecimiento para otras actividades. Tenemos 20 deportes hoy en día, desde básquetbol, handball, tenis, pelota, paleta, un montón de disciplinas dentro del club, un montón de chicos compitiendo. Somos un club muy social que también en pandemia salió a repartir comida por el barrio, un club que tiene un sector de derechos humanos. Somos un club muy grande a nivel social y nos queda muy chico. Los chicos muchas veces necesitan espacio para competir y no lo tenemos. Entonces, un objetivo a mediano o largo plazo también es eso: seguir creciendo en infraestructura.

Gastón Arcieri, presidente de Platense. Foto: Leonardo Mainé.

¿Cómo es la relación con la dirigencia de Peñarol? ¿Se hablaron cuando se enteraron que compartían grupo?

Con el presidente de Peñarol (Ignacio Ruglio) tenemos buena relación, nos conocimos el año pasado. Y justamente en Asunción, cuando fue el sorteo, nos vimos a la mañana y un poco en broma decíamos que ojalá no nos toque porque tenemos buena relación y preferiría no enfrentarme. Pero por otro lado, si llegaba a tocar, jugamos con las siglas del CAP, sería el partido de los dos CAP. Y la realidad es que después nos terminó tocando. Cuando salimos en el mismo grupo, él estaba sentado adelante, vi que se dio vuelta, que nos miraba y se reía. Es un partido de fútbol y los dos vamos a querer ganar, por supuesto, pero no tenemos historial. No me animo a decir que somos instituciones amigas porque la relación buena es a nivel dirigencial, pero ojalá que así sea y que sea todo en paz. Nuestros hinchas van a venir, quizás no tantos como pensábamos porque están un poco desalentados por las medidas de seguridad, pero que vean, que disfruten el partido. Y lo mismo para cuando la gente de Peñarol viaje para Buenos Aires. Después que gane el mejor dentro de la cancha.

¿Te preocupa o te molesta que sea tan riguroso y extenso el operativo de seguridad para los hinchas de Platense en Montevideo?

Uno trata de entender porque sabe que si fuera al revés y estás un poco atado de pies y manos, no podés definir. Es difícil. Obviamente que viéndolo desde afuera a todos nos parece una locura estar tantas dentro del estadio. Nosotros somos un club que tiene mucha familia. Mi hermano va a venir con mi sobrino de 9 años, hay otros dirigentes que vienen con los padres que quizás están cerca de los 70, 80 años, y para esa gente estar tanto tiempo ahí adentro no parece razonable. Pero acá dejamos de lado la parte dirigencial y sé que si fueses una decisión de Peñarol no sería así. Un poco molesta, porque uno entiende la gente y mucha de esa gente que iba a viajar no va a venir y se pierde la primera incursión fuera del país de Platense en su historia y eso es lo más difícil. Molesta, pero más que nada por nuestra gente que no viaja.

¿Con qué te vas contento de Montevideo?

Con ganar. Para irme contento, con ganar. Después veremos cómo va el partido y sobre la marcha te digo. Vinimos a tratar de ganar.