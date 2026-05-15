El MEF abrió un llamado laboral con sueldo de $ 67.000: requisitos, plazos y cómo postular

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral para consultor junior analista de datos. Se trata de un cargo de 40 horas semanales por una remuneración mensual de $ 67.000, a ejercer en la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión (Dinaii).

El cargo tiene como objetivo "ejecutar tareas de apoyo en materia de estadística, datos y procesos de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión (Dinaii)", según indica el MEF en las bases del llamado.

Algunas de las tareas previstas para el cargo de analista son: la actualización, validación, adecuación y sistematización de datos provenientes de distintas fuentes de información, asegurando estándares de calidad, consistencia, integridad y trazabilidad de la información. También realizar el seguimiento de factores de evolución de inversiones. Y elaborar y presentar reportes técnicos, informes de gestión, documentos de apoyo y análisis estadístico vinculados a las actividades y necesidades de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión.

Requisitos obligatorios para postularse al llamado del MEF

Requisitos excluyentes

Profesional egresado o estudiante avanzado con al menos el 50% de los créditos aprobados en ciencias económicas, ingeniería, estadística o afines. Experiencia probada de seis meses en procesamiento y análisis de datos.

Análisis de datos

Requisitos no excluyentes

Experiencia

Experiencia en redacción de informes y análisis económicos , estadísticos o afines.

Formación

Formación en políticas públicas o administración pública . Formación en visualización de datos y elaboración de tableros de control.

Otros

Cursos o manejo probado de lenguaje R, Python o Excel avanzado, u otro similar. Otros cursos o formación relativa a ciencia de datos (visualización científica, calidad de datos, sistemas de información, etc.).



¿Cómo inscribirse al llamado laboral en el MEF?

Los interesados deben enviar CV y escolaridad (en caso de estudiantes avanzados) en el formato que se detalla en las bases del llamado a la dirección de correo electrónico ucp.llamados@mef.gub.uy. Se debe indicar en el asunto: "Ref.: CONSULTOR JUNIOR ANALISTA DE DATOS", incluyendo en el CV exclusivamente aquellos antecedentes de los cuales se posean documentos que los acrediten. Se reciben postulaciones hasta el 28 de mayo inclusive.