El MEF abrió un llamado laboral con sueldo de $ 67.000: requisitos, plazos y cómo postular
El Ministerio de Economía y Finanzas abrió una convocatoria para estudiantes avanzados y profesionales en Ciencias Económicas, Estadística o ingeniería. Conocé las bases y cómo inscribirse al llamado.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral para consultor junior analista de datos. Se trata de un cargo de 40 horas semanales por una remuneración mensual de $ 67.000, a ejercer en la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión (Dinaii).
El cargo tiene como objetivo "ejecutar tareas de apoyo en materia de estadística, datos y procesos de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión (Dinaii)", según indica el MEF en las bases del llamado.
Algunas de las tareas previstas para el cargo de analista son: la actualización, validación, adecuación y sistematización de datos provenientes de distintas fuentes de información, asegurando estándares de calidad, consistencia, integridad y trazabilidad de la información. También realizar el seguimiento de factores de evolución de inversiones. Y elaborar y presentar reportes técnicos, informes de gestión, documentos de apoyo y análisis estadístico vinculados a las actividades y necesidades de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión.
Requisitos obligatorios para postularse al llamado del MEF
Requisitos excluyentes
- Profesional egresado o estudiante avanzado con al menos el 50% de los créditos aprobados en ciencias económicas, ingeniería, estadística o afines.
- Experiencia probada de seis meses en procesamiento y análisis de datos.
Requisitos no excluyentes
- Experiencia
- Experiencia en redacción de informes y análisis económicos, estadísticos o afines.
- Formación
- Formación en políticas públicas o administración pública.
- Formación en visualización de datos y elaboración de tableros de control.
- Otros
- Cursos o manejo probado de lenguaje R, Python o Excel avanzado, u otro similar.
- Otros cursos o formación relativa a ciencia de datos (visualización científica, calidad de datos, sistemas de información, etc.).
¿Cómo inscribirse al llamado laboral en el MEF?
Los interesados deben enviar CV y escolaridad (en caso de estudiantes avanzados) en el formato que se detalla en las bases del llamado a la dirección de correo electrónico ucp.llamados@mef.gub.uy. Se debe indicar en el asunto: "Ref.: CONSULTOR JUNIOR ANALISTA DE DATOS", incluyendo en el CV exclusivamente aquellos antecedentes de los cuales se posean documentos que los acrediten. Se reciben postulaciones hasta el 28 de mayo inclusive.
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