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El MEF abrió un llamado laboral con sueldo de $ 67.000: requisitos, plazos y cómo postular

El Ministerio de Economía y Finanzas abrió una convocatoria para estudiantes avanzados y profesionales en Ciencias Económicas, Estadística o ingeniería. Conocé las bases y cómo inscribirse al llamado.

El País
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15/05/2026, 09:46
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Fachada del Ministerio de Economía.
Foto: Archivo El País

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) abrió un llamado laboral para consultor junior analista de datos. Se trata de un cargo de 40 horas semanales por una remuneración mensual de $ 67.000, a ejercer en la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión (Dinaii).

El cargo tiene como objetivo "ejecutar tareas de apoyo en materia de estadística, datos y procesos de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión (Dinaii)", según indica el MEF en las bases del llamado.

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Algunas de las tareas previstas para el cargo de analista son: la actualización, validación, adecuación y sistematización de datos provenientes de distintas fuentes de información, asegurando estándares de calidad, consistencia, integridad y trazabilidad de la información. También realizar el seguimiento de factores de evolución de inversiones. Y elaborar y presentar reportes técnicos, informes de gestión, documentos de apoyo y análisis estadístico vinculados a las actividades y necesidades de la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión.

Requisitos obligatorios para postularse al llamado del MEF

Requisitos excluyentes

  1. Profesional egresado o estudiante avanzado con al menos el 50% de los créditos aprobados en ciencias económicas, ingeniería, estadística o afines.
  2. Experiencia probada de seis meses en procesamiento y análisis de datos.
analisis de datos
Análisis de datos

Requisitos no excluyentes

  • Experiencia
    • Experiencia en redacción de informes y análisis económicos, estadísticos o afines.
  • Formación
    • Formación en políticas públicas o administración pública.
    • Formación en visualización de datos y elaboración de tableros de control.
  • Otros
    • Cursos o manejo probado de lenguaje R, Python o Excel avanzado, u otro similar.
    • Otros cursos o formación relativa a ciencia de datos (visualización científica, calidad de datos, sistemas de información, etc.).

¿Cómo inscribirse al llamado laboral en el MEF?

Los interesados deben enviar CV y escolaridad (en caso de estudiantes avanzados) en el formato que se detalla en las bases del llamado a la dirección de correo electrónico ucp.llamados@mef.gub.uy. Se debe indicar en el asunto: "Ref.: CONSULTOR JUNIOR ANALISTA DE DATOS", incluyendo en el CV exclusivamente aquellos antecedentes de los cuales se posean documentos que los acrediten. Se reciben postulaciones hasta el 28 de mayo inclusive.

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