Inefop abrió un llamado laboral que ofrece un sueldo de $ 132.000 por 40 horas semanales: requisitos y bases

El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) abrió un llamado laboral para un cargo de project manager orientado a apoyar la ejecución y seguimiento operativo de los proyectos de la unidad de transformación digital.

El puesto de trabajo ofrecido tendrá oficina en Montevideo pero se requiere disponibilidad para trasladarse al interior cuando sea necesario.

Para este cargo, se ofrece un sueldo nominal mensual de $ 132.080 por una carga de 40 horas semanales, según las bases del llamado. El project manager reportará al coordinador de transformación digital y deberá colaborar en la planificación, gestión de tareas, coordinación con proveedores y sistematización de avances.

Tareas a realizar en este trabajo de Inefop

La oferta de trabajo detalla cuáles son las funciones generales del rol:



Contribuir desde su labor al cumplimiento de los objetivos estratégicos del instituto, los compromisos de gestión y los objetivos del área. Ejecutar la operativa, poniendo foco en la resolución de problemas, eficiencia y mejora de los procesos internos.

Asesorar y aportar su visión y conocimientos del área, participando activamente en los ámbitos de coordinación definidos para el cumplimiento de los cometidos institucionales.

Realizar otras funciones en el marco del propósito del cargo para el logro de los objetivos institucionales.

El llamado también incluye funciones específicas que se pueden encontrar en la página web de Inefop.

Mujer ejerciendo el cargo de project manager. Foto: Freepik.

Requisitos para postularse a este llamado

Para ser considerados por Inefop, los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos de experiencia y formación académica:



Experiencia no menor a dos años puestos similares en proyectos de transformación digital .

de . Experiencia en implementación o gestión de ERP y/o sistemas de gestión humana y contable (deseable).

Conocimientos de Microsoft (Dynamics 365, Dataverse, Power platform, Office 365, Power Apps) (deseable).

Conocimientos generales de arquitectura de sistemas, integraciones vía API / Web Services, y bases de datos (deseable).

Formación terciaria de al menos cuatro años, completa con título habilitado o analista programador finalizado.

Se desea un nivel intermedio de inglés.

Entrada del edificio de Inefop. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País.

Dónde postularse para el llamado laboral de Inefop

El período de postulaciones permanecerá abierto hasta el viernes 29 de mayo de 2026. Los interesados deberán presentarse a este llamado a través de este enlace, que requiere iniciar sesión o crear una cuenta en Inefop. El concurso especifica que el currículum deberá subirse en formato PDF, bajo el título: "CV Nombre Apellido".