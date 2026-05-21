Orsi celebró anuncio de cuota de exportación de arroz uruguayo a la UE: “Hoy podemos gritar un gol”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, celebró este jueves el anuncio de Cancillería respecto a la cuota de arroz otorgada por la Unión Europea al Mercosur. Del total, Uruguay se quedó con un 63%, anunció la subsecretaria de la cartera, Valeria Csukasi.

"Porque hay funcionarios que trabajan en silencio y tienen la camiseta puesta, hoy podemos gritar un gol.Y porque los uruguayos que trabajan y producen en el agro no aflojan, hoy podemos decir SE PUEDE. El acuerdo con Europa muestra sus frutos: hoy es el arroz. ¡Seguimos! Gracias", publicó el presidente en su cuenta de X.

Horas más temprano, Csukasi hizo el anuncio a través de la misma red social: "Hoy podemos confirmar que la cuota de arroz otorgada por la UE al Mercosur para todo este año (6.667 toneladas) se acabó. Y Uruguay se quedó con el 63% del total. Uruguay no se duerme; y menos se duerme su sector productivo", escribió.

Porque hay funcionarios que trabajan en silencio y tienen la camiseta puesta, hoy podemos gritar un gol.Y porque los uruguayos que trabajan y producen en el agro no aflojan, hoy podemos decir SE PUEDE. El acuerdo con Europa muestra sus frutos: hoy es el arroz. Seguimos!! Gracias https://t.co/7dicJbfQV4 — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) May 21, 2026

La última información de los empresarios uruguayos es que ya habían ingresado a Europa las primeras 250 toneladas de arroz sin arancel, aunque los permisos otorgados superaban ampliamente esa cantidad, confirmando lo que esperaban de antemano: que el arroz uruguayo se impondría como el principal del Mercosur desde los primeros días.

Ya partían con ventaja: desde hace años, más del 50% de las exportaciones del Mercosur son provenientes de Uruguay, que es el único país de los cuatro en el que toda su producción cumple con las exigencias sanitarias de la Unión Europea, y que ha consolidado además un flujo comercial y logístico, con casi 200.000 toneladas anuales. “No quiere decir que los otros no se adapten, pero sí nos da una condición algo más favorable”, explicó días atrás Alfredo Lago, expresidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), para un informe del suplemento Qué Pasa de El País.

El acuerdo con la UE abrirá una cuota de 60.000 toneladas libres de aranceles para el Mercosur al cabo de un año, con una implementación gradual que irá aumentando de a 10.000 toneladas.