"Basta de bobadas" reclamó Valeria Csukasi al Mercosur y negó que Uruguay se "durmiera" frente a Argentina con la cuota de miel para exportar a Europa

La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi habló sobre la polémica por la asignación de la cuota de miel con arancel cero para exportar a la Unión Europea (UE), luego de que Argentina acaparara el primer cupo disponible, en el marco del acuerdo Mercosur-UE.

"No se durmió nadie, nadie se quedó con nada", dijo Csukasi al ser entrevistada por Informativo Sarandí y agregó que "hay productos en los que Uruguay puede salir muy bien parado" frente a sus socios del Mercosur, "y en otros, no tanto, por una simple realidad del mercado".

La jerarca explicó que la cuota de miel es de 45.000 toneladas, se implementa en cinco años y para este año están previstas 7.500 toneladas. "¿Cuánto le exporta el Mercosur entero a la Unión Europea de miel? 25 .000 toneladas. Estamos hablando de una cuota que es una mínima parte de lo que es el comercio actual del Mercosur", indicó y detalló que "lo que se acabó muy rápido" fue lo previsto (1.250 toneladas) para mayo-junio, mientras que "en julio aparecen 1.850 toneladas más que son para julio, agosto y setiembre, y otras 1.800 toneladas que van a ser para octubre, noviembre y diciembre".

Sobre este punto, Csukasi negó que Argentina se quedara con toda la cuota. "Uruguay vendió, Brasil vendió", dijo y agregó que del total de 25.000 toneladas de miel que el Mercosur le vende a la UE, Argentina le vende más del 85%, seguido por Brasil y Uruguay, mientras que Paraguay no vende ese producto. "Uruguay es el último de la cola y solo vende el 5%" de lo que le comercializa el Mercosur. "Si uno mira lo que pasó con esta cuota y cuánto se vendió en términos proporcionales, esa cifra es casi idéntica. Por lo tanto, el comercio siguió lo que sigue normalmente", aclaró.

Al ser consultada sobre por qué Argentina logró acaparar el primer cupo disponible, Csukasi dijo que fue "sencillamente porque había barcos con miel argentina que ya habían llegado a puerto y el acuerdo permite que lo que ya había llegado a puerto, si no estaba desaduanado, ya podía entra por el cupo".

La subsecretaria dijo que lo que sucedió con la cuota de miel "era esperable" en función de los patrones de comercio y manifestó que eso "nos va a obligar a ser más racionales, sentarnos en la mesa y decir: ´bueno, basta de bobadas, hablando mal y pronto, pongámonos de acuerdo´" entre los socios del Mercosur.

El especialista en comercio, Marcel Vaillant, dijo al ser consultado por El País que lo que ocurrió con la cuota de miel "no es para que Argentina saque pecho o grite un gol" y que esa "no es una estrategia de comercio adecuada, sino más bien una perversión que lleva a que los países del Mercosur estén peleando por cuotas y tratando de sacar ventajas de sus usos".

Sobre ese punto, Csukasi dijo que "no hay que salir corriendo", llamó a tener "tranquilidad" y "paciencia" para seguir negociando. "El propio acuerdo establece que es obligatorio, tres meses luego de entrada en vigor, informar a la Unión Europea sobre cómo vamos a distribuir estas cuotas entre los países del Mercosur", dijo.

"Tranquilidad. Va a llevar de cinco a 10 años para que los resultados estén consolidados. Si las cuotas demoran cinco años en que aparezca el total de esa cuota, vamos a tener que tener un poco de paciencia. Yo sé que los primeros momentos y la intensidad del tema en la agenda pública nos lleva mucho a la inmediatez, pero esto es un acuerdo que vino para estar décadas en vigor y que recién dentro de cinco o 10 años vamos a ver los efectos reales", afirmó.