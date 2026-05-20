Vacaciones de julio: el Mundial altera la demanda turística y modifica las decisiones de viaje de los uruguayos

Con las vacaciones de julio cada vez más cerca, las agencias de viajes comenzaron a consolidar el mapa de preferencias de los uruguayos para el receso invernal. Brasil volvió a posicionarse como el gran protagonista de la temporada, con una fuerte demanda para destinos del nordeste, mientras que el Caribe, Europa y algunos puntos clásicos de nieve también mantienen movimiento.

Al mismo tiempo, operadores del sector señalaron que este año hay algunos factores que alteran parcialmente el comportamiento habitual de los viajeros, entre ellos el Mundial de fútbol que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, el fenómeno del sargazo en parte del Caribe y una mayor tendencia a comprar más cerca de la fecha de salida.

Desde distintas agencias coincidieron además en que ya comenzaron las consultas, e incluso algunas ventas, para las vacaciones de setiembre.

El gerente de Hiperviajes, Rodrigo Rosales, aseguró que Porto de Galinhas volvió a consolidarse como el destino más elegido por los uruguayos para las vacaciones de julio y destacó que los viajeros cuentan con diferentes opciones de alojamiento “todos ellos en primera línea de playa”.

Según indicó Rosales, la comercialización viene mostrando un crecimiento de 12% respecto al año pasado. En materia operativa, explicó que Hiperviajes mantuvo una estructura similar a la de 2025, aunque reforzó la disponibilidad de lugares mediante acuerdos con aerolíneas.

Rosales señaló además que algunos destinos del nordeste brasileño “como Maceió y Natal” todavía necesitan una mejor conectividad aérea para responder de forma más eficiente a la demanda de los uruguayos

A diferencia de otros años, sostuvo que no hubo destinos que mostraron una caída significativa en la participación de mercado y que “de una manera u otra se mantuvieron y crecieron”.

También quedan varios paquetes disponibles en la página web de la compañía. A modo de ejemplo, cuentan con uno hacia Río de Janeiro (con salida el 3 de julio) por US$ 748 con siete noches de alojamiento, pasaje aéreo y traslados.

Para Búzios también hay otro a US$ 769 con las mismas prestaciones que el paquete mencionado anteriormente. En Argentina, también hay otro para Villa La Angostura a US$ 920 con siete noches de alojamiento y pasaje aéreo. A su vez, hay un paquete a Bariloche (con salida el 4 de julio) por US$ 1.170, con siete noches de alojamiento, pasaje aéreo y traslados.

Uno de los lagos en el Camino de los 7 Lagos, un paseo clásico en la visita a Bariloche. Foto: Tatiana Scherz Brener.

El gerente de TocToc Viajes, Andrés Gil, aseguró que las vacaciones de julio son una de las temporadas “en donde hay más dispersión de destinos” a la hora de elegir dónde ir, sobre todo al momento de comparar con otras fechas como Semana Santa, donde hay mayor preferencia por el turismo de playa.

“Seguimos teniendo una buena oferta disponible para Río de Janeiro, Recife, Salvador y Bariloche”, indicó y explicó que aunque Brasil y el Caribe continúan siendo opciones muy demandadas, durante julio también toman fuerza destinos europeos y paquetes vinculados a nieve, particularmente para el sur argentino y Chile.

El ejecutivo de TocToc Viajes señaló que este año aparece un elemento adicional que está alterando parcialmente el mercado: el Mundial de fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

A su juicio, el evento deportivo funciona simultáneamente como “una oportunidad de negocio” y como “factor de distorsión” para el turismo tradicional. Según explicó, el impacto se refleja principalmente en el encarecimiento de servicios y pasajes aéreos en algunos destinos estadounidenses. “Están bastante más altos que de costumbre”, señaló.

Esa situación, agregó, termina generando un desplazamiento hacia otros mercados y aparecen destinos alternativos del Caribe como Aruba y Curazao.

Playa de Copacabana, en Rio de Janeiro. Foto: AFP

De acuerdo con Gil, todavía queda "bastante producto" por comercializar y se ve una demora en las decisiones de compra. “Creo que tiene que ver con la especulación de si ir o no ir al Mundial. Hay un factor que hace demorar la toma de decisiones”, explicó.

A modo de ejemplo, en su página web cuentan con un paquete hacia Río de Janeiro (con salida el 27 de junio) por US$ 923, con siete noches de alojamiento, pasaje aéreo y traslados. También hay otro para Búzios por US$ 944 (con salida el 26 de junio) por US$ 944 con ocho noches de alojamiento, pasaje aéreo y traslados. Recife también aparece en el listado con un paquete a US$ 974 por siete noches, pasaje aéreo y traslados.

La Copa del Mundo y Trionda, la pelota oficial del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Foto: EFE

Por su parte, el gerente de Jetmar, Camilo Papa, aseguró que la comercialización para vacaciones de julio “viene muy bien” y destacó especialmente el desempeño de Brasil.

La agencia contará con operativa chárter hacia Recife y Río de Janeiro, mientras que dentro de los destinos más demandados aparecen varios puntos del nordeste brasileño como Salvador de Bahía, Recife, Río de Janeiro y Natal. Después de Brasil, sostuvo que el Caribe aparece como otro de los mercados fuertes para julio, particularmente con República Dominicana y México como destinos destacados.

En lo que refiere a Europa, Papa dijo que también viene mostrando un desempeño importante, con España como líder de la demanda y, particularmente, las Islas Baleares. Mientras que Portugal, Italia y Francia completan el mapa de destinos europeos más buscados dentro de la agencia.

En cuanto al desempeño de ventas, Papa afirmó que la situación es levemente mejor que la del año pasado. Consultado sobre el impacto de los conflictos internacionales, sostuvo que los principales efectos no pasan por una caída de demanda, sino por cambios en el comportamiento de compra, debido a que las personas “están comprando más cerca de la fecha”.

Aun así, aclaró que los principales destinos elegidos por los uruguayos no se encuentran afectados directamente por los focos de tensión internacionales.

Aún tienen paquetes disponibles en su página web. Por ejemplo, hacia Barra de Tijuca por US$ 865 con siete noches de alojamiento, pasaje aéreo y traslados. También hay otro hacia Ilha Grande por US$ 669 por siete noches, pasaje aéreo y seguro médico.

Papa también se refirió al comportamiento de Estados Unidos, que tiempo atrás había generado ciertas dudas entre viajeros, pero que ahora volvió a ganar impulso debido a la celebración del Mundial.

Ciudad de Miami Foto: Cortesía Copa Airlines

Viajes en grupo

La gerenta de Cisplatina, Laura Leiza, aseguró que las ventas para vacaciones de julio tuvieron un movimiento importante y con anticipación. Según indicó, Brasil y Caribe encabezaron la demanda dentro de la agencia, aunque Brasil terminó mostrando un desempeño más sólido.

Uno de los paquetes más vendidos fue el de Búzios, el cual tenía un valor de US$ 1.080. También destacó Porto de Galinhas, con un paquete de siete noches que incluía alojamiento, traslados, seguro médico y desayuno por US$ 1.250.

En el caso de Bahía, Maragogi, Maceió y Salvador, explicó que predominó la modalidad all inclusive (todo incluido), con valores cercanos a los US$ 2.000.

Sin embargo, Leiza señaló -al igual que sus colegas- que el Caribe mostró mayores dificultades comerciales este año debido al fenómeno del sargazo.

En paralelo, Cisplatina también comercializó grupos hacia Europa y otros destinos de larga distancia. Entre ellos mencionó un paquete hacia Atenas con crucero por el mar Egeo de 15 noches por US$ 5.980, otro hacia Inglaterra, Escocia e Irlanda de 17 días por US$ 8.780 y un crucero hacia Manaos con noches en Fortaleza por US$ 6.290.

En términos comparativos, indicó que los grupos mantuvieron niveles similares a los de 2025, mientras que Brasil mostró un crecimiento de 10% por arriba en ventas sobre julio del año pasado.