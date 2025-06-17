Vacaciones de julio: creció la demanda de viajes y agencias estiman agotar disponibilidad por "efecto Brasil"

Las agencias de viaje están quemando los últimos cartuchos para culminar las ventas para las vacaciones de julio. En esta ocasión, Brasil no escapó del foco y se posicionó como el destino más solicitado entre los elegidos por los uruguayos. Ahora, ¿qué otras locaciones se destacan y cómo viene siendo la evolución de las ventas en comparación a 2024?

TocToc Viajes

Andrés Gil, gerente de TocToc Viajes, indicó a El País que las ventas para las próximas vaciones de julio registran un crecimiento del orden del 15% respecto al mismo lapso de las del año pasado. En esa línea, en el top 10 de los destinos más vendidos aparecen Río de Janeiro, Punta Cana, Cancún, Madrid y Santiago de Chile. Para completar el ranking, también se destacan Recife, Miami, Salvador de Bahía, Bariloche y Natal.

Si se agrupan en cantidad de pasajeros que van a visitar cada destino, los países más solicitados para las vacaciones de julio próximo son Brasil, Estados Unidos, Argentina, México, República Dominicana y Chile.

Haciendo un balance de las ventas correspondientes para estas vacaciones, Gil indicó que el interés por Brasil aumenta cada vez más (sobre todo ante la persistente devaluación del real registrada desde el año pasado), por lo que es un destino que “está en llamas” en relación a las ventas.

De hecho, debieron agregar más vuelos chárter hacia ese destino (más específicamente a Salvador de Bahía y Recife) ante la alta demanda de ventas para varios de los destinos del país vecino.

Playa de Río de Janeiro Foto: AFP.

A modo de ejemplo, también se destacaron destinos como Natal, Fortaleza y Pipa. En el caso de Natal, el paquete tenía un costo de US$ 990 por siete noches, traslados y alojamiento. En el caso de Fortaleza, el costo del paquete era de US$ 1.025 por ocho noches, traslados y alojamiento, mientras que el precio por el de Pipa subía a US$ 1.245, con siete noches de alojamiento y traslados.

Pese a la alta demanda, aún cuentan con paquetes disponibles para los destinos de los vuelos chárter. En el caso de Recife, el precio del mismo (con salida el seis de julio) es de US$ 1.220 por siete noches, alojamiento y traslados, mientras que el paquete por Salvador de Bahía (con salida el 28 de junio) tiene un costo de US$ 1.365, con las mismas prestaciones que el paquete anterior.

En el caso de el Caribe, Gil mencionó que todos los cupos para dicho destino ya están vendidos. De todas formas, para realizar una comparación con los demás precios, hace aproximadamente un mes el paquete por Cancún —en modalidad All Inclusive3 tenía un costo de US$ 1.321 por ocho noches, traslado y alojamiento. En el caso de Punta Cana, también ofrecieron un paquete en la misma modalidad y mismas prestaciones por US$ 1.364.

Complejo hotelero en Punta Cana. Foto de Archivo.

Con respecto a la Argentina, el gerente de Toc Toc Viajes mencionó que durante este año la demanda para el país vecino se ha sostenido, pero que los números no son ni cerca los del de la Argentina barata ante la brecha cambiaria registrada en antes, básicamente en 2023. A pesar de ello, aseguró que los destinos clásicos como Bariloche, Mendoza y San Martín de los Andes contaron con concreciones por parte de los uruguayos.

Hay disponibilidad para un paquete hacia Buenos Aires por US$ 455. Cuenta con alojamiento por tres noches, asistencia médica, traslados y paseos a Temaiken, Parque de la Costa y Mundo Marino.

En el caso de Bariloche, hay un paquete por US$ 610 por siete noches de alojamiento y traslados.

Sin embargo, una de las modalidades de venta que se destacó en estas vacaciones de julio fue un paquete de cruceros hacia Croacia. Según Gil, es un producto “innovador” e “interesante” para el mercado local, ya que la gente se está volcando más a este tipo de opciones ya que ahorra en alojamiento y traslados, por ejemplo, sumado a que se puede conocer el destino “desde una perspectiva diferente”. En este caso, el barco recorre las costas de dicho país —pasando por cinco islas— por siete noches. El costo varía, ya que el precio por persona es de US$ 3.580 para instalarse en la cubierta inferior, mientras que se necesitan US$ 4.180 para concretar un lugar en la cubierta principal.

Hiperviajes

Por su parte, Alejandra de la Cuadra, jefa de producto de Hiperviajes, indicó que para estas vacaciones de julio cuentan con crecimiento de las ventas del orden del 18% respecto al año pasado.

En este caso, resaltó que como en todos los períodos de alta temporada los destinos más demandados fueron Punta Cana, Playa del Carmen y los típicos destinos brasileños, como Porto Galinhas, Maragogi y Bahía.

Aún cuentan con algunos paquetes disponibles para una escapada a Brasil. En este caso, en su página web hay opciones para viajar a Río de Janeiro (con salida el cinco de julio) por US$ 900 en base doble más dos niños, por siete noches de alojamiento y traslados. Búzios es otra opción (saliendo en el mismo día) por US$ 870 en base doble, con alojamiento por siete noches y traslados.

Maragogi también sigue contando con disponibilidad en esta agencia de viaje. Para estas vacaciones de julio, el precio por visitar este destino llega a los US$ 1.320 en base doble (saliendo el 2 de julio) con siete noches de alojamiento y traslados.

Con respecto a Argentina, de la Cuadra coincidió con Gil en que disminuyó “un poco” la venta hacia el país vecino, ya que el precio de la hotelería no es barato. Sin embargo, los uruguayos no le quitan el ojo y Bariloche es otro de los destinos demandados en esta compañía para las vacaciones de julio.

Bariloche. Foto: La Nación/GDA

A pesar del fuerte interés, aún hay lugares disponibles para este destino con un paquete por US$ 812 en base doble más dos niños por siete noches y traslados, con salida el cinco de julio.

Jetmar

Por último, Rosina Saldombide, gerenta comercial de Jetmar, resaltó que las ventas para vacaciones de julio han aumentado entre un 15% y 20% en comparación al mismo período anterior. Brasil fue el destino número uno para estas vacaciones de julio, en conjunto con el Caribe. Este último ya agotó toda disponibilidad, pero aún hay lugares para visitar el país vecino.

A modo de ejemplo, mencionó que tienen paquetes activos con 25% de descuento. Uno de ellos es hacia Salvador de Bahía en vuelo chárter (con salida el 28 de junio) con un precio final de US$ 1.600 por persona con el descuento incluido. En el caso de querer ir al mismo destino, pero no en modalidad All Inclusive, también cuentan con un paquete en base doble por US$ 999 por persona en un hotel con desayuno.

En cuanto a Argentina, coincidió con sus colegas en que las ventas han caído en comparación a vacaciones anteriores, aunque el clásico interés por Bariloche también sigue activo para esta compañía.