Uruguayos en Brasil hicieron más de 300.000 transacciones con el medio de pago más usado, ¿qué pasó?

Redacción El País

Durante la Semana de Turismo unos 30.000 uruguayos decidieron utilizar PIX, uno de los sistemas de transferencias más usado en Brasil a través de la funcionalidad Prex Brasil. En este caso, entre el 13 y 20 de abril se registraron más de 300.000 transacciones en comercios brasileños, marcando un nuevo récord en la adopción de este medio de pago por parte de los uruguayos que salieron a vacacionar.

Rubros destacados

En este sentido, los rubros principales en donde los usuarios hicieron gastos fueron Supermercados, Gastronomía e Indumentaria. Por otro lado, los clientes usaron la app para realizar conversiones de moneda y además monitorear sus saldos, lo cual reflejó un alto nivel de interacción con la herramienta durante la Semana de Turismo.

Vale destacar que Brasil se consolidó como el destino turístico preferido por los uruguayos en 2025, impulsado en parte por la favorable cotización del real, lo que ha hecho más accesible destinos como Río de Janeiro, Buzios y Florianópolis. Asimismo, según datos de la Dirección Nacional de Migración, durante la Semana de Turismo más de 250.000 uruguayos viajaron al exterior, siendo el país vecino uno de los principales destinos.

Uso de PIX. Foto: Prex.

Es más, solo por los pasos fronterizos de Río Branco, Chuy y Rivera salieron 24.878, 17.926 y 6.829 personas, respectivamente, mientras que miles más lo hicieron desde el Aeropuerto de Carrasco hacia ciudades como Búzios, Río de Janeiro y Bahía.

Alto uso

Ante estos datos, tres de cada cuatro viajeros que eligieron Brasil para vacacionar usaron Prex Brasil para hacer pagos y transacciones durante su estadía, confirmando la creciente adopción del uso de esta funcionalidad por parte de los uruguayos. De hecho, a lo largo de toda la temporada, más de 100.000 personas usaron el sistema Pix a través de Prex Brasil, destacándose como una de las opciones más elegidas por los turistas gracias a su practicidad y permitir operaciones sin comisiones.

Playa de Río de Janeiro Foto: AFP.

Con Prex Brasil, los usuarios pueden gestionar sus pagos de manera rápida y segura, ya sea desde la app como con su tarjeta. La plataforma permite convertir pesos o dólares a reales en segundos, además de realizar pagos escaneando un código QR PIX o ingresando los datos del comercio, y controlar así los gastos en tiempo real. También vale destacar que ofrece la posibilidad de pagar directamente con la tarjeta Prex Uruguay, sin comisiones.

“Prex Brasil superó nuestras expectativas durante esta temporada, mostrando la creciente preferencia de los uruguayos por soluciones de pago simples, eficientes y sin comisiones. Vimos un crecimiento sostenido en el uso de PIX y una gran respuesta de los usuarios, lo que nos impulsa a seguir innovando y ofreciendo herramientas que optimicen su experiencia de viaje" señaló Andrés Cabrera, Growth Manager de Prex en Uruguay.