Cruceros en Uruguay: alertas por costos, límites de infraestructura y una operativa que se reconfigura

El negocio del turismo de cruceros en Uruguay enfrenta tensiones crecientes entre costos, infraestructura y decisiones operativas de las navieras. Mientras desde el sector privado se advierte sobre riesgos concretos para Montevideo como destino, desde la autoridad portuaria relativizan algunas comparaciones y remarcan las limitaciones estructurales del país. A su vez, desde el sector observan una reconfiguración de las operaciones de cruceros que podría beneficiar a Punta del Este, aunque sin resolver problemas de fondo.

Desde la visión de los operadores, el principal factor de presión es el nivel de costos portuarios y su impacto directo en las decisiones de las compañías. Carlos Pera, presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi) y representante de Costa Cruceros en Uruguay, señaló que el tema ya es motivo de preocupación a nivel internacional y que quedó explicitado en la feria de cruceros Seatrade, celebrada en Miami durante este mes.

“Montevideo está en peligro por el turismo de cruceros, por los costos portuarios y por la falta de infraestructura”, afirmó, al tiempo que planteó que el puerto de Montevideo debería acercarse a estándares internacionales para ser competitivo.

En ese sentido, realizó una comparación con cifras concretas: “Cada parada tiene un costo (para los cruceros) de US$ 25.000 en Savona (Italia). Montevideo está arriba de US$ 120.000”. Según explicó, las navieras evalúan el costo total de la escala y no los componentes individuales, lo que deja a Uruguay en desventaja frente a otros destinos. “Dubái es un 37% más barato que Montevideo y Barcelona es un 41% más barato”, sostuvo.

Esa diferencia, según Pera, ya tiene consecuencias operativas. “Hace dos años perdimos un barco que se lo llevó República Dominicana”, indicó, en referencia al Costa Pacífica de la compañía Costa Cruceros, que dejó de operar en Sudamérica para pasar a ese destino.

A esto se suma la caída en la actividad reciente, debido a que “Montevideo ya perdió casi la mitad de sus escalas de una temporada a la otra”, afirmó, haciendo referencia a los cambios en la operativa de la compañía de cruceros MSC, que dejará de embarcar pasajeros en la capital para concentrar más movimientos en Punta del Este.

Puerto de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

La compañía realizará solo cinco escalas en Montevideo durante toda la temporada 2026-2027, mientras que en la actual se habían programado 16. Por su parte, Punta del Este recibirá 25 escalas en la próxima temporada, mientras que en la temporada 2025-2026 se habían programado 10.

El dirigente también apuntó a problemas de infraestructura que afectan tanto la competitividad como la experiencia del pasajero. Mencionó la falta de sistemas de conexión eléctrica en el puerto de Montevideo —para reducir consumo y emisiones— y carencias en las terminales. “El puerto de Montevideo precisa de energía eléctrica, precisa que las terminales estén acordes, que tengan internet y que tengan un patio de comida”, enumeró.

En paralelo, cuestionó la estructura de tarifas y la evolución de costos, en referencia a nuevas tasas y aumentos vinculados a servicios como residuos. “Hay que bajar los costos portuarios. Nadie da bola”, resumió.

Desde la ANP, aseguran que el enfoque es distinto. Su presidente, Jorge Gandini, cuestionó las comparaciones con puertos europeos y remarcó que los circuitos de cruceros responden a lógicas regionales. En esa línea, afirmó que Uruguay forma parte del itinerario por su ubicación geográfica: “Quedamos entre Brasil y Buenos Aires. Somos una escala, un paseo”.

El jerarca también relativizó el impacto económico directo para la ANP. “No tenemos un ingreso importante por los cruceros. Perturba mucho su operativa porque comparte y desplaza buques de carga”, explicó, al señalar que los mismos muelles se utilizan para distintas actividades.

Jorge Gandini. Foto: Estefanía Leal

En cuanto a la infraestructura, reconoció las limitaciones existentes en relación al crucerismo. “No tenemos una terminal de cruceros. Se necesitan muelles de 300 metros, no los tenemos. Los tenemos limitadamente para la operativa de carga, básicamente”, afirmó. Además, indicó que la escala del negocio no justifica grandes inversiones específicas.

Sobre los costos, Gandini subrayó que "hay costos que no son de la ANP”, dijo, mencionando servicios como practicaje, seguridad o recolección de residuos. También aclaró que algunos aspectos responden al “costo país”, como el precio de insumos o servicios.

Pese a los reclamos del sector, aseguró que se han realizado ajustes: “Se hizo una rebaja de $ 40 que cobrábamos, ahora cobramos $ 30”, indicó sobre la tasa por pasajero.

“La temporada del 2026 y 2027 no va a tener muchos cambios”, señaló al anticipar una continuidad en la actividad, aunque reconoció movimientos en las estrategias de las empresas, como el traslado de algunas operaciones hacia Punta del Este. Aún así, destacó que las evaluaciones de los pasajeros son positivas: “Hay una alta satisfacción sobre el destino Montevideo y el destino Punta del Este”.

Por su parte, Fernando Tapia, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), destacó la relevancia del crucerismo para el entramado de servicios, principalmente en la actividad de guías, transporte, gastronomía y otros rubros.

Vista del Puerto de Punta del Este desde el nuevo edificio de World Trade Center. Foto: Ricardo Figueredo

En su análisis, uno de los factores clave para el funcionamiento del crucerismo es que "Argentina subió mucho los costos portuarios y eso es lo que ha complicado la competitividad del negocio para esta zona del mundo”. Dentro de ese contexto, consideró positivo que Uruguay mantenga escalas “aunque sea en Punta del Este”.

De cara a la próxima temporada, prevé un escenario similar al actual, con algunos ajustes en las rutas de las navieras.

En ese marco, destacó el potencial impacto para el principal balneario del país. “Punta del Este sin duda que se ve beneficiada, va a tener algunas paradas más en el verano”, sostuvo, y remarcó el efecto derrame sobre el ecosistema de servicios.

No obstante, también advirtió limitaciones estructurales, como la imposibilidad de aprovisionamiento de los buques en ese destino, al señalar la ausencia de proyectos inmediatos para revertirla en el corto o mediano plazo. “Es una desventaja, van a tener que convivir con esa situación”, concluyó.

La visión del Mintur

En tanto, el Ministerio de Turismo (Mintur) avanza en una estrategia de mediano y largo plazo para fortalecer el posicionamiento de Uruguay en el mercado de cruceros, con foco en la captación de nuevas rutas, la articulación regional y la diversificación de puertos de escala.

Tras su participación en la feria Seatrade, el ministro Pablo Menoni dialogó con El País y valoró las gestiones realizadas, haciendo énfasis en el trabajo previo “con una agenda de reuniones y presentaciones definida” y la coordinación institucional. “No fuimos a improvisar”, señaló.

Pablo Menoni. Foto: Ignacio Sánchez.

Durante la feria, Uruguay mantuvo reuniones con las principales navieras y organismos del sector, entre ellos Costa Cruceros, MSC y la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés), además de autoridades de otros países. Uno de los ejes fue la posibilidad de desarrollar nuevas rutas en conjunto con Chile, aunque con una mirada de largo plazo. “En esto sembrás ahora y después las líneas se programan para más adelante, no para la próxima temporada”, explicó. Otra de las líneas de trabajo en análisis es la eventual incorporación de cruceros de menor porte que permitan ampliar la operativa hacia otros puntos del país. “Estamos explorando y analizando la viabilidad técnica de que buques de menor calado puedan llegar a puertos como Colonia”, indicó, y aclaró que se trata de estudios preliminares que requieren evaluación técnica y de mercado, con varios pasos de evaluación previos a su concreción.

Consultado sobre el debate en torno a los costos portuarios, el ministro se alineó con la postura de la ANP y cuestionó las comparaciones con otros mercados, ya que Uruguay se debe comparar “con lo que tenemos en la región”, al señalar que las dinámicas de Europa o el Caribe responden a realidades distintas.

De cara al futuro, indicó que están “obsesionados” con ampliar la duración de la temporada como el alcance territorial del crucerismo.