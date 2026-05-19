Entretelones: cómo apicultores argentinos "primerearon" a Uruguay y otros y agotaron un tramo del cupo de miel a la UE sin arancel

La polémica por la asignación de la cuota de miel con arancel cero para exportar a la Unión Europea (UE) dentro del acuerdo Mercosur-UE sumó un nuevo capítulo. Primero fueron los cuestionamientos de exportadores de Uruguay y Paraguay, que apuntaron contra el sistema luego que se agotara en apenas cuatro días el primer tramo habilitado. Ahora, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger, salió a explicar, según su visión, los entretelones detrás de que los apicultores argentinos lograron "primerear" a sus pares del Mercosur y quedarse con buena parte de los embarques.

Desde el 1° de mayo rige el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE, pero Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay no lograron ponerse de acuerdo en cómo se deben repartir las cuotas a la interna del bloque para exportar sin arancel al bloque europeo. Entonces, se utiliza el sistema FIFO (first in, first out por sus siglas en inglés) es decir, “primero en llegar, primero en acceder”. Eso determina que el que exporta primero, es el que accede a la cuota y el que llega después puede quedar fuera.

El primer cupo disponible para exportar miel sin aranceles a Europa se completó rápidamente, en muy buena parte por apicultores argentinos, lo que generó malestar entre operadores de otros países del Mercosur.

“La historia desconocida de cómo los productores argentinos se quedaron con gran parte de la cuota sin arancel de miel de la Unión Europea”, escribió Sturzenegger en una publicación que hizo en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Sturzenegger explicó los entretelones de lo ocurrido y sostuvo que la clave estuvo en la velocidad con la que actuaron los exportadores argentinos. “Resulta que nuestros productores de miel, básicamente, coparon toda la cuota del Mercosur en cuestión de horas, ni bien se abrió el cupo”, afirmó.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Foto: Leonardo Mainé

El ministro argentino atribuyó buena parte de esa ventaja a la implementación anticipada de un sistema de autocertificación digital de origen. “El personaje central de la historia es Pablo Lavigne”, sostuvo en referencia al secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía y agregó que "es un funcionario del que tenemos que estar orgullosos”.

De acuerdo con Sturzenegger, el cambio estuvo relacionado con el mecanismo de certificación exigido por la Unión Europea para acceder a los beneficios arancelarios: “Una vez que tenés un beneficio arancelario como el que nos da el tratado, tenés que certificar que el producto es de la zona que tiene el beneficio”.

En ese sentido, indicó que "la UE permite una autocertificación de origen, es decir, que les alcanza con que el productor declare bajo juramento que es así (la UE sabe que si no es así algún competidor rápidamente lo denunciaría con lo cual no es necesario hacer engorrosos trámites previos)".

Hasta ahora, según relató, esos certificados eran gestionados principalmente por cámaras empresariales y el acuerdo contemplaba un período de transición de tres años para migrar hacia el nuevo esquema digital.

Fue allí donde, según el ministro argentino, intervino la Secretaría de Coordinación de Producción. “Lavigne tuvo la inteligencia de preparar en nuestro sistema de comercio exterior un trámite digital donde el productor puede hacer su autocertificación desde su empresa con un par de clicks obteniendo el certificado validado por el Estado argentino”, afirmó.

Además, destacó que ¡lo puso a disposición el mismo día que el tratado se habilitó! Es decir, sin esperar los tres años de convergencia”.

LA HISTORIA DESCONOCIDA DE COMO LOS PRODUCTORES ARGENTINOS SE QUEDARON CON GRAN PARTE DE LA CUOTA SIN ARANCEL DE MIEL DE LA UNIÓN EUROPEA. Quizás escuchaste la historia. Empezó a regir el acuerdo con la Unión Europea (UE) que logró cerrar @pabloquirno y que ofrece cupos de acceso… pic.twitter.com/yFu9eOmxgi — Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 17, 2026

Para Sturzenegger, esa anticipación permitió que los exportadores argentinos avanzaran más rápido que sus competidores regionales. “Mientras los productores uruguayos, brasileños y paraguayos seguían corriendo con los papeles de un lado para el otro con las cámaras, nuestros productores ya tenían todo resuelto, presentaron y se llevaron la cuota. ¡Bingo!”, sostuvo.

El funcionario también resaltó el desempeño del sector privado argentino. “Obviamente, también fue clave la capacidad y rapidez de nuestros productores. Bravo, bravísimo”, escribió.

En paralelo, vinculó el episodio con la política del gobierno de Javier Milei de desregulación y reducción de trámites estatales. “Varios trámites y certificaciones las sacamos del INTI, lo cual le permitió al sector privado operar con la rapidez que exige el mercado y no con los tiempos indolentes de la burocracia”, afirmó.

Según el ministro argentino, el caso "ilustra la imperiosa necesidad de sacar al Estado de todos los trámites posibles, y dejarlo focalizado en lo importante”. También consideró que la experiencia dejó enseñanzas para futuras operaciones comerciales: “Un gran caso con grandes lecciones y que esperamos se repita”.

Mientras tanto, días atrás en la Secretaría de Agricultura de Argentina buscaron bajar la tensión alrededor de la polémica y aclararon que el contingente inicial agotado no representaba el total anual previsto para este año.

Según explicaron, la cuota correspondiente al denominado “año 0” asciende a 5.000 toneladas efectivas y no a 7.500 toneladas, ya que el volumen fue prorrateado en función de los ocho meses de vigencia que tendrá el régimen durante 2026.

Además, indicaron que el cupo anual fue dividido en tres trimestres. El primero, vigente hasta el 30 de junio, contempló 1.402 toneladas y fue el que efectivamente se agotó en pocos días. El segundo tramo se habilitará el próximo 1° de julio con un cupo de 1.800 toneladas, mientras que el tercero se abrirá el 1° de octubre con otras 1.800 toneladas.

En tanto, el presidente de la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA), Lucas Martínez dijo al diario argentino La Nación que los exportadores argentinos ya tenían contratos y documentación preparados antes de la entrada en vigencia del régimen.

Martínez señaló que Uruguay puede exportar en un buen año hasta 12.000 toneladas de miel y normalmente destina entre 8.000 y 9.000 toneladas a la Unión Europea.

El acuerdo Mercosur-UE contempla una ampliación progresiva del volumen habilitado de miel para ingresar sin pagar el arancel histórico del 17,3%. Para 2027, es decir el primer año completo del acuerdo, se prevé un cupo de 15.000 toneladas, mientras que para el segundo se espera que esa cantidad llegue a 22.500 toneladas. Para el tercer año ascenderá a 30.000 toneladas, para el cuarto 37.500 toneladas, hasta alcanzar las 45.000 toneladas anuales a partir del quinto año del acuerdo.

La situación en Uruguay

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone firmó una resolución el 29 de abril pasado por la que se adopta "a partir de la entrada en vigor" del acuerdo Mercosur-UE (es decir desde el 1° de mayo pasado) "un sistema de emisión de prueba de origen, de carácter opcional, mediante el cual el exportador podrá utilizar la Declaración de Origen (Autocertificación), o un Certificado de Origen emitido por una entidad habilitada en Uruguay, para la acreditación del origen de los bienes que se pretendan beneficiar del tratamiento arancelario preferencial".

Esto "regirá hasta tanto no se disponga lo contrario por esta Secretaría de Estado", añadió.

La resolución establece que "el exportador deberá usar el número de Registro Único Tributario (RUT) otorgado por la Dirección General Impositiva para completar el número de referencia del exportador de dicha Declaración" y que la misma "deberá ser firmada por el exportador con su firma autógrafa original o mediante el uso de firma electrónica avanzada".

En el caso de que utilice un Certificado de Origen, el mismo "deberá ser firmado por el exportador y la entidad habilitada con sus firmas autógrafas originales o mediante el uso de sus firmas electrónicas avanzadas", expresa.

Por último, la resolución indica que la Asesoría de Política Comercial del MEF, "en su calidad de autoridad gubernamental competente en materia de régimen de origen del Mercosur-UE, podrá emitir las reglamentaciones necesarias para la implementación del Capítulo 3 (Normas de Origen y Procedimientos de Origen) y sus anexos del referido acuerdo."

En base a La Nación / GDA