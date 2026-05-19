Mercosur aborda temas específicos de mejora para actualizarse internamente y ante el acuerdo con la Unión Europea

En una reunión del Mercosur que tuvo lugar en Paraguay este mes, se trató el comercio de servicios, las negociaciones de la integración regional en servicios financieros con otros bloques (léase la Unión Europa) y acuerdos internacionales y memorandos bilaterales de entendimiento, además del tratamiento de los resultados de las comisiones especializadas.

Esto se abordó en el 59° Ciclo de Reuniones del Subgrupo de Trabajo N° 4 de Asuntos Financieros del bloque, en Asunción, donde los representantes de los socios del bloque intercambiaron opiniones principalmente sobre el estado de las negociaciones del Mercosur en servicios financieros con otros bloques, según informó el organismo.

Por su parte, la coordinación nacional por Paraguay presentó un relevamiento de varios acuerdos internacionales y memorandos bilaterales de entendimiento, destacando la importancia de la actualización periódica para acompañar los avances en servicios financieros y fortalecer la cooperación entre las autoridades de los países.

Durante la reunión, además, se alcanzó una versión final del “Proyecto de Protocolo sobre Pagos y Transferencias Corrientes y Movimientos de Capitales”, que incorporó observaciones del área normativa de la Secretaría del Mercosur.

Entre los avances de asuntos especializados, destaca que la Comisión del Mercado de Valores consensuó el borrador del “Proyecto de decisión del mecanismo de intercambio de la información y asistencia entre las autoridades del mercado de valores de los estados partes”. Esto constituye un hito para el fortalecimiento de la cooperación regional en el sector, según señala el informe. También se acordó la reanudación del tratamiento del análisis sobre el prospecto de “emisión Mercosur”.

De su lado, la Comisión de Seguros analizó las problemáticas que atañen a los seguros de responsabilidad civil del transportador y elaboró un informe con fundamentación técnica y normativa al respecto. Además, presentó novedades regulatorias en materia de seguros e intercambió comentarios sobre la situación y avances de las delegaciones en cuanto al uso de la inteligencia artificial para la supervisión e incluso para la regulación en la materia.

El presidente Yamandu Orsi, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la firma del acuerdo entre UE y Mercosur. Foto: AFP

En cuanto a la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo, también presentó novedades normativas y el seguimiento de los resultados de las evaluaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que hizo foco en el intercambio de información sobre el transporte transfronterizo de billetes y los marcos legales vigentes. Asimismo, presentó la evaluación de lavado de dinero y la financiación del terrorismo de un sector supervisado (no se detalla cuál en el informe), incorporando la evaluación del riesgo de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Finalmente, la Comisión de Sistemas de Pago Transfronterizos abordó el tema del estado de situación del Sistema de Pagos en Moneda Local (SML), y las delegaciones discutieron sobre la viabilidad de “incorporar operaciones de carácter financiero en el SML”.

Asimismo, el comunicado del Mercosur señala que hubo avances en las Comisiones del Sistema Bancario y de los Estados Financieros del Sistema Bancario.

Mercosur. Foto: Archivo El País

El objetivo es ir actualizando normativas y coordinaciones para la modernización interna del Mercosur y también de cara al nuevo acuerdo ratificado en carácter provisional con la Unión Europea, que entró en vigor el pasado 1° de mayo.

El próximo ciclo de reuniones está previsto para el segundo semestre de 2026 durante la presidencia pro tempore de Uruguay.

El subgrupo de Trabajo N° 4 de Asuntos Financieros es un foro técnico que reúne a representantes de bancos centrales, comisiones de valores, superintendencias de seguros, ministerios de Estado y unidades de inteligencia e información financiera responsables de las iniciativas de integración en el Mercosur y por diplomáticos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.