Pese a desaceleración económica, el gobierno ve "señales de leve mejoría", ¿qué dice el MEF y qué desafía al comercio?

La desaceleración económica preocupa al sector comercio y servicios, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconoce que esto no está sucediendo únicamente a nivel local sino en el mundo, por factores externos (impacto de la guerra en Medio Oriente, suba de los precios del petróleo, incertidumbre de la política comercial de Estados Unidos). Aunque también ve señales positivas en el país.

De hecho, el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, enumeró varias señales en ese sentido, al tiempo que destacó las medidas que el gobierno adoptó y otras que prevé llevar adelante para atraer inversión y acelerar el crecimiento de la economía.

Esto sucedió ayer en el evento de la Cámara de Comercio y Servicios sobre el “Lanzamiento del año comercial”, en su primera edición, un nuevo espacio anual para aportar miradas sobre el contexto económico y la agenda de este sector, en el que Vallcorba fue el orador principal.

Julio César Lestido, presidente de la gremial, afirmó que el desarrollo del país se logra con empresas que crecen, y la asesora económica de la cámara, Ana Laura Fernández, habló de la “desaceleración” que sufre el sector, aclarando que esto no significa que no crezca, sino que lo hace lentamente, acorde a la economía, aunque en forma “despareja”. Es decir, mientras las empresas de gran porte han aprovechado los espacios para crecer, gran parte de las pequeñas compañías quiebra o está en situación de supervivencia, como muchas de la frontera, apuntó.

Vallcorba afirmó que Uruguay vivió más de 20 años de crecimiento económico, sólo interrumpidos por la pandemia del covid-19 (en el 2020), y que el promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los últimos 10 años fue de 1,2%, por lo que el objetivo del gobierno ahora es “acelerar”.

Martín Vallcorba, Subsecretario del MEF. Darwin Borrelli, El País.

Vallcorba reconoció que el crecimiento del PIB en 2025 (los datos oficiales se conocerán el 24 de marzo) estará por debajo del 2% (cuando la proyección del MEF era de 2,6%), principalmente porque estuvo afectado por fenómenos transitorios, como la falta de lluvias en el cuarto trimestre del año.

Hasta ahora el MEF ha mantenido su proyección de crecimiento del PIB para 2026 en 2,2%, y la reevaluará cuando estén los datos oficiales de 2025.

En cuanto a las “señales de leve mejoría” a la desaceleración de la economía que han aparecido en los últimos meses (algunas son de 2025), Vallcorba destacó la evolución positiva de las exportaciones (alcanzaron a US$ 13.570 millones el año pasado, lo que fue un máximo histórico), el aumento del número de cotizantes en el Banco de Previsión Social (BPS), un buen desempeño del mercado laboral (empleo) tanto en 2025 como en lo que va de 2026, la baja de la inflación (3,11% en 12 meses a febrero, la menor en 75 años), la recaudación de la Dirección General de Impositiva (DGI), y el resultado fiscal estructural que mejoró algo en relación a 2024 (fue de 3,9% del PIB frente al 4% del PIB del año previo), entre otros factores.

Vallcorba afirmó que “las tasas de actividad y empleo de hoy son las mayores de los últimos 11 años. En 2025 se crearon 26.000 nuevos empleos en comparación con 2024. Y en enero de 2026 continuó el crecimiento del empleo”.

Sobre el crecimiento sostenido del empleo formal, destacó que en enero de 2026 hubo 17.000 puestos formales más que en enero de 2025. “Esto es equivalente a un aumento interanual de 1,3%”, apuntó.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Economia y Finanzas (MEF), ubicado en Colonia 1089, en el barrio Centro de Montevideo, ND 20230426, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

El subsecretario de Economía y Finanzas señaló además que la política monetaria entró en terreno expansivo por primera vez desde 2022 (desde mediados de 2025, se recortaron las tasas de interés) lo que apuntala el crecimiento económico.

Asimismo, sostuvo que la agenda de reformas microeconómicas agilizarán trámites y destrabará burocracias, lo que beneficiará al sector privado y atraerá inversiones.

“El objetivo es generar regulaciones más eficientes, para facilitar el comercio exterior y las inversiones”, destacó el subsecretario del MEF.

Las formas de hacerlo serán: revisión de gravámenes, sustitución de certificados por declaraciones, eliminación de licencias administrativas, digitalización, mejoramiento procesos de registros de productos regulados, cambiar intervenciones preceptivas por optativas.

Desafíos del comercio

Para 2026, según una encuesta presentada por la cámara, solo el 27% de las empresas espera aumentos en sus ventas para el primer trimestre, por debajo del 36% que había previsto para el cuarto trimestre de 2025. Y el 54% prevé que el resultado económico se mantendrá similar este año.

Como principales desafíos, Fernández destacó la informalidad, la competencia desleal, el contrabando, la situación de frontera, el régimen de franquicias (Temu), las tarifas públicas y cargas arancelarias, tributarias y normativas, los costos salariales, y acceso al crédito financiero para las pequeñas empresas, entre otros.