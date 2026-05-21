Peñarol y su última chance en la Copa Libertadores contra Corinthians: hora, formaciones y dónde verlo en vivo

No hay mañana para Peñarol. El equipo de Diego Aguirre se juega esta noche su última oportunidad para seguir con vida en la Copa Libertadores y solo un resultado le sirve: ganarle a Corinthians en el Estadio Campeón del Siglo desde las 21:30 horas (ESPN y Disney+) por la penúltima fecha del Grupo E.

Con el Timao ya clasificado a los octavos de final y con el triunfo de Independiente Santa Fe de Bogotá por 2 a 1 frente a Platense el martes en Colombia la chance del aurinegro continúa latente, aunque sabe que no depende de sí mismo.

Es que para lograr un cupo entre los 16 mejores del torneo continental, el Carbonero no solo tiene que vencer esta noche a Corinthians sino que además deberá ganarle a Santa Fe y también esperar que el equipo brasileño derrote a Platense en la última jornada.

Si Peñarol no logra sumar de a tres ya frente a Corinthians, quedará eliminado de toda chance de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores y solo quedará con una posibilidad de avanzar al Repechaje de la Copa Sudamericana, aunque para eso sí o si tiene que vencer a Santa Fe el miércoles 27 de mayo a las 21:30 horas en el Campeón del Siglo.

Y en medio de todo lo estadístico y la necesidad de sumar de a tres está lo futbolístico, algo que el equipo de Diego Aguirre sigue buscando mejorar y que también tuvo algún indicio de mejora en su última presentación del sábado frente a Liverpool, partido que ganó 2-1 jugando con 10 más de una hora por la expulsión de Maximiliano Olivera.

En ese encuentro, el aurinegro pudo hacer y muy bien algo que hasta ahora no había logrado: defender. Aún jugando con 10 futbolistas, Aguirre planteó un sistema defensivo que no lo dejó entrar al negriazul y que además, no tuvo fallas.

Jesse Lingard celebra el gol que marcó en el partido entre Corinthians y Peñarol por Copa Libertadores. Foto: AFP.

Y algo similar puede llegar a necesitar el aurinegro esta noche frente a un Corinthians que en San Pablo lo pasó por arriba a un inexpresivo Peñarol que no compitió en ningún momento y que perdió 2-0, aunque pudo haber recibido una goleada más abultada.

De todas maneras, la de esta noche será otra historia. El Estadio Campeón del Siglo seguramente tenga un marco acorde a las circunstancias ya que luego de la derrota de Platense los hinchas se volvieron a ilusionar con la clasificación a los octavos de final.

Pero más allá del apoyo del hincha, que va a estar, el equipo necesita mejorar y para eso necesita jugadores que aún están entre algodones como por ejemplo, Emanuel Gularte, Mauricio Lemos, Eric Remedi, Eduardo Darias y Luis Miguel Angulo.

Todos ellos vienen trabajando a las órdenes de Diego Aguirre, quien hoy definirá si finalmente integran o no la convocatoria Mirasol.

Del otro lado estará un Corinthians ya clasificado, con alguna baja por lesión, pero con un nivel de juego que será difícil de equiparar por un Peñarol que hoy —en su casa y con su gente— va por la última chance para seguir con vida en la Copa Libertadores y dará pelea.

Diego Aguirre, DT de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Peñarol busca recuperar su fortaleza en el Campeón del Siglo

Peñarol jugará esta noche su segundo partido como local en el Grupo E de la Copa Libertadores y tras la fatídica noche del 16 de abril en la que perdió con Platense por 2 a 1 en la segunda jornada, el equipo de Diego Aguirre va en busca de una recuperación en casa que además es obligada ya que el Mirasol tiene que ganar para mantener viva la ilusión de poder avanzar a los octavos de final del torneo continental de clubes.

Lo cierto es que hoy, en un partido decisivo, el Carbonero buscará recuperar su fortaleza en el Estadio Campeón del Siglo, donde aquella noche ante Platense no solo perdió por segunda vez por este certamen en 10 años de vida del escenario, sino que también dejó atrás una marca de 22 encuentros sin derrotas en su estadio por Copa Libertadores. La anterior (y primera) había sido el 26 de abril de 2016 con Palmeiras 3-2.

Gustavo Henrique celebra el gol que marcó en el partido entre Corinthians y Peñarol por Copa Libertadores. Foto: AFP.

Un Grupo E que tiene a tres peleando por un lugar en octavos de la Copa Libertadores

Con Corinthians ya clasificado como primero a los octavos de final de la Copa Libertadores, el Grupo E tendrá esta noche el cierre de la quinta y penúltima jornada con el Timao visitando a Peñarol en el Campeón del Siglo.

La chance de Peñarol es complicada, pero fácil de explicar: el Mirasol tiene que ganar los dos partidos que le restan por disputar y rezar para que Platense pierda en su visita a San Pablo el miércoles 21 de mayo. Si eso pasa, el equipo de Diego Aguirre avanzará como segundo de un Grupo E abierto porque tanto el Calamar como Independiente Santa Fe aún tienen chances más que ciertas para clasificarse entre los 16 mejores del torneo continental de clubes.

El Timao lidera con 10, Platense tiene 7, Santa Fe 5 y Peñarol 2 en una llave que se definirá el miércoles 21 con el juego entre Corinthians y el Calamar en el Neo Química Arena y Peñarol frente a Santa Fe en el Campeón del Siglo, ambos a las 21:30 horas.

Leandro Umpiérrez celebra el gol de Peñarol ante Cerro Largo. Foto: Darwin Borrelli.

Peñarol vs. Corinthians