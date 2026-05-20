El equipo de Peñarol para jugar frente a Corinthians: los regresos esperados, las dudas y las ausencias

Con varios jugadores en sanidad y en pleno proceso de recuperación y con varios futbolistas que se perfilan para volver a tomar minutos, Diego Aguirre empieza a delinear el equipo de Peñarol para el partido de este jueves frente a Corinthians por Copa Libertadores que se jugará desde la hora 21:30 (ESPN y Disney+) en el Estadio Campeón del Siglo.

Se trata de un juego clave para el aurinegro porque tras la derrota de Platense en Bogotá con Independiente Santa Fe, el Mirasol aún mantiene viva la ilusión de poder avanzar a los octavos de final.

En tal sentido, la idea del entrenador Carbonero es poner en cancha a todos los jugadores que estén en buenas condiciones físicas, aunque no futbolísticas.

Un regreso cantado es el de Emanuel Gularte, quien superó un desgarro con desprendimiento y este jueves volverá a jugar luego de dos meses de inactividad, pero ocupará un lugar en una eventual línea de tres defensores que planea el director técnico.

Otra vuelta esperada es la de Eric Remedi, el volante que por un problema en el oído tuvo que ser tratado por los médicos pero desde hace varios días ya entrena a la par de sus compañeros y si todo transcurre con normalidad en las próximas horas, estará en la mitad de la cancha de Peñarol. Si no llega, su lugar será ocupado por Diego Laxalt.

Eric Remedi disputa la pelota en el partido entre Platense y Peñarol por Copa Libertadores. Foto: AFP.

Y con esos regresos, según supo Ovación, el equipo que se perfila para enfrentar a Corinthians es con Washington Aguerre en el arco; Franco Escobar, Emanuel Gularte y Maximiliano Olivera en la zaga; Brian Barboza como carrilero por la derecha y Gastón Togni por la izquierda, Eric Remedi, Roberto Fernández y Jesús Trindade en la mitad de la cancha; Leandro Umpiérrez más adelantado y Matías Arezo.

Esta formación le permite a la Fiera salir a jugar con tres defensores, pero también pasar a una línea de cuatro atrás con Olivera por la izquierda para rearmar el equipo de mitad de cancha hacia adelante.

Respecto a la situación de Eduardo Darias y Luis Angulo, según pudo saber Ovación ambos irían al banco de suplentes y se espera por Mauricio Lemos, quien debido a una lesión muscular tiene algo comprometida su presencia.

Cabe recordar que Peñarol no tendrá este jueves a Lucas Ferreira suspendido luego de haber acumulado tres tarjetas amarillas, mientras que Javier Cabrera, Nahuel Herrera, Leo Fernández, Franco González y Brandon Álvarez son bajas ya que se siguen recuperando de sus respectivas lesiones.