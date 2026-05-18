Corinthians llega golpeado para enfrentar a Peñarol: cayó ante Botafogo y está en zona de descenso en Brasil

Peñarol dejó atrás dos triunfos consecutivos por el Torneo Apertura y ahora apunta todos sus cañones al duelo clave de este jueves frente a Corinthians por la Copa Libertadores. El equipo de Diego Aguirre necesita hacerse fuerte en el Campeón del Siglo para mantenerse con chances de clasificar a los octavos de final.

El panorama del grupo obliga al aurinegro a sumar de a tres ante Corinthians e Independiente Santa Fe y esperar una ayuda externa para seguir en carrera. En ese sentido, el encuentro entre Santa Fe y Platense, que se jugará este martes a las 21:00, también será seguido de cerca por los mirasoles.

Corinthians, por su parte, llegará a Montevideo en un contexto complicado. El conjunto brasileño venía de una racha positiva desde la llegada de Fernando Diniz al banco de suplentes, pero en las últimas fechas volvió a tropezar. Primero perdió ante Mirassol y este domingo cayó 3 a 1 frente a Botafogo en Río de Janeiro.

La derrota dejó al Timao en una situación incómoda en el Brasileirao, ya que quedó en zona de descenso con 18 puntos, apenas por encima de Remo, Mirassol y Chapecoense, y compartiendo unidades con Santos y Gremio.

En el último encuentro, Corinthians colocó un equipo mixto donde tuvo desde el arranque seis jugadores titulares habitualmente.

Formó con Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique y Matheus Bidu; André Carrillo, Raniele, Breno Bidon y Rodrigo Garro; Jesse Lingard y Yuri Alberto. Luego ingresaron Kaio César, André, Allan, Pedro Raúl y Dieguinho.

Además, el neerlandés Memphis Depay continúa afuera por lesión, por lo que el entrenador brasileño sigue sin poder contar con una de sus principales figuras ofensivas y seguramente no diga presente en el Campeón del Siglo.

El único tanto de Corinthians en la derrota ante Botafogo lo marcó el argentino Rodrigo Garro tras una asistencia del inglés Jesse Lingard.

Por su parte, Independiente Santa Fe empató 1 a 1 con Junior de Barranquilla y también alineó varios suplentes pensando en el cruce ante Platense que puede definir el futuro de Peñarol en competencias internacionales.

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto tuvo un flojo arranque en la Copa Libertadores y llegó a estar muy comprometido tanto a nivel internacional como en la Liga colombiana, pero en las últimas semanas levantó su nivel.

El conjunto cardenal logró meterse en las semifinales de la Liga BetPlay tras golear 4 a 0 al América de Cali y ahora buscará trasladar ese buen momento al plano continental, donde todavía pelea por seguir con vida.