Fútbol femenino: Nacional y Liverpool con puntaje perfecto; Peñarol consiguió su primera victoria

Luego de dos fechas, el Torneo Apertura del fútbol femenino tiene dos equipos líderes: Nacional y Liverpool. El Bolso mostró todo su poderío y venció de forma contundente a Canadian, mientras que el Negro se impuso con lo justo frente a Danubio.

La Ciudad Deportiva Los Céspedes recibió el partido donde el tricolor se quedó con el triunfo por 8-0 gracias a los dobletes de Isabela Pérez y Jenifer Clara y los cuatro goles restantes que llegaron por intermedio de Julieta Ladós, Maytel Costa, Maisha Vázquez y Martina Ventura.

En Jardines del Hipódromo, mientras tanto, la victoria del equipo de Belvedere fue por apenas 1-0 gracias al tanto de Luisina García pero alcanzó para volver a sumar de a tres.

El sábado la fecha se había abierto en el Estadio Luis Franzini donde Defensor Sporting recibió a Peñarol. Las aurinegras cosecharon sus primeros puntos -luego de perder el clásico en la primera fecha del torneo- gracias al triunfo por 1-0 por el gol Allegra Rodríguez.

Montevideo City Torque, como local, logró una contundente goleada por 7-1 ante Juventud de Las Piedras, mientras que en el Complejo Rentistas ofició de local San Jacinto que cayó 5-1 ante Wanderers.

Así se jugará la tercera fecha del Torneo Apertura:

Con detalles a confirmar, la tercera fecha del Torneo Apertura del Campeonato Uruguayo de fútbol femenino enfrentará a Montevideo City Torque con Defensor Sporting, Danubio ante San Jacinto, Liverpool contra Peñarol, Juventud de Las Piedras frente a Nacional y Wanderers siendo local ante Canadian.

Cabe recordar que el Apertura cuenta de dos ruedas donde se enfrentarán todos contra todos y de donde saldrá un campeón que luego se enfrentará con el campeón del Torneo Apertura buscando el campeón de la Fase 1, lo que será clave porque lo depositará en la final del Campeonato Uruguayo donde se medirá al ganador de la Fase 3.