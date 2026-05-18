Thiago Cardozo le atajó un penal a Enzo Pérez, fue figura del triunfo de Belgrano y jugará la final contra River

Con Thiago Cardozo como gran figura, Belgrano de Córdoba avanzó a la final del torneo Apertura de la Liga Profesional de Argentina al derrotar este domingo como visitante a Argentinos Juniors por 4-3 en definición por penales, luego de igualar 1-1 en 120 minutos, en la segunda semifinal que se jugó en el estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires.

Facundo Jainikoski (6') abrió la cuenta para el Bicho, que parecía tener todo controlado en un encuentro tenso y dinámico, pero Nicolás "Uvita" Fernández (90+4') igualó para los Piratas en tiempo de descuento y llevó la semifinal a la prórroga.

Belgrano, que nunca fue campeón de primera división, se enfrentará el domingo próximo con River Plate en la final, a jugarse en el Estadio Mario Alberto Kempes, precisamente en Córdoba, pero en cruce de carácter neutral.

Después de un primer tiempo favorable al local, Belgrano mejoró en la segunda etapa con los ingresos del "Mudo" Franco Vázquez y de Ramiro Hernandes, y así empezó a rondar el área del Bicho, hasta terminar el partido con tres centrodelanteros y un empate que llegó en el tiempo de descuento, con un centro de Vázquez que bajó Passerini y definió Fernández.

En el suplementario el juego se hizo abierto, con dos equipos algo desbalanceados, porque el local, con todos los cambios hechos, jugó con una formación defensiva, y del otro lado, el Pirata se vio obligado a hacer una variante inmediata para recomponer el esquema, porque había concluido con muchos atacantes.

El arquero uruguayo atajó varias pelotas durante el partido y se transformó en figura clave para mantener el empate, pero se destacó más en la definición desde los 11 pasos.

El drama se extendió a los penales, porque Argentinos volvió a tener ventaja, después de que el chileno Brayan Cortés tapó los remates del armenio Zelarayán y el Mudo Vázquez, y Florentín tuvo la ocasión para cerrar la semifinal en el quinto penal, pero envió su tiro al poste izquierdo.

Tras la serie de cinco tiros, Argentinos falló cuando el uruguayo Thiago Cardozo contuvo el débil disparo de Enzo Pérez, y Ramiro Hernandes, con un puñado de partidos en primera, selló la clasificación de Belgrano en una remontada inolvidable para los Piratas.

La final Belgrano-River Plate

El duelo entre River y Belgrano contará con el morbo de otro cruce inolvidable para ambos, ya que el Millonario hace 15 años descendió por primera vez a segunda división tras perder con el Pirata en una histórica serie de repesca.

Mientras River buscará volver a obtener un título después de tres temporadas, y el primero con Eduardo Coudet como DT, los celestes intentarán ser campeones de la máxima categoría por primera vez en su historia.

"El equipo siempre ha demostrado tener fuerza, no tenía dudas de que íbamos a pelearlo, que íbamos a estar a la altura del partido. Fue una clasificación justa. Tenemos un buen equipo y ahora tenemos una buena oportunidad. Este equipo se lo merece", destacó el "Ruso" Zielinski, conductor de Belgrano.

"Fue un partidazo. Sabíamos que esto iba a ser así. Este grupo es una familia. Ahora estamos en una final por primera vez en la historia y vamos por todo, la ilusión está y tenemos con qué", expresó Lucas Zelarayán, capitán y emblema del Celeste.

La eliminación es un golpe durísimo y una nueva frustración para Argentinos, que a fines del año pasado había alcanzado la final de la Copa Argentina, pero perdió esa definición, también desde los once metros, frente a Independiente Rivadavia.