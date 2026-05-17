Griezmann se despidió entre lágrimas del Atlético Madrid: agradeció a Simeone y pidió disculpas por irse al Barcelona

En total, fueron 10 temporadas del francés Antoine Griezmann con la camiseta del Atlético Madrid, durante las que se transformó en leyenda colchonera. Este domingo disputó sus últimos minutos ante su afición frente al Girona (1-0) y recibió un emotivo homenaje en el Estadio Metropolitano.

Al borde de las lágrimas a su llegada al estadio, Griezmann, de 35 años, se despidió de sus aficionados al término de su partido número 500 de LaLiga con la camiseta rojiblanca, y probablemente de su penúltimo encuentro en Europa, antes de volar este verano a Orlando, en Estados Unidos.

"Siempre me toca despedir a la gente que quiero. Ahora se me va mi hermano. El máximo goleador del Atlético de Madrid... Gracias por alegrarnos todos los días. En los momentos difíciles siempre sale Antoine y nos saca una sonrisa", señaló un emocionado Koke, capitán del Atlético.

En un emotivo discurso desde el centro del campo al final del partido, Griezmann se refirió a su técnico: "Quiero dar las gracias a quien lo ha cambiado todo aquí, Don Diego Pablo Simeone. Gracias a ti pude convertirme en campeón del mundo (en 2018), gracias a ti pude sentirme como el mejor jugador del mundo. Te debo muchísimo y ha sido un orgullo pelear por ti en el campo".

"Estoy muy bien, muy feliz, con dolor de cabeza por llorar tanto, y es verdad que pasa tan rápido que toqué cinco balones y ya era el minuto 30, pero al final recibí el cariño de la gente después del triunfo y ahí sí puse los pies en la tierra. Miré todo alrededor, tomé mi tiempo y ver a mis compañeros, a mi mujer, mis niños, toda al gente que ha venido, para mí ha sido increíble y todo eso lo he disfrutado", dijo el futbolista en conferencia de prensa.

"Esta semana y hoy han sido una ola de amor, de cariño y mensajes bonitos, increíbles. Ahora tengo un dolor de cabeza por llorar tanto, ha sido una pasada lo de hoy", añadió.

Sobre la posibilidad de regresar al Atlético, manifestó: "Sí. Quiero terminar ahí en Orlando, porque es mi sueño desde pequeño y volver aquí, en Madrid, porque es la mejor ciudad del mundo, volver aquí, en este club, porque es el mejor club del mundo, y aportar mi visión del fútbol, poder ayudar donde sea, en las oficinas, en el campo de ayudante, de los que sea. Me gustaría volver aquí y ayudar desde afuera a conseguir trofeos".

La despedida de Antoine Griezmann del Atlético Madrid en el Metropolitano. OSCAR DEL POZO/AFP fotos

Tal y como había dicho desde el césped durante el homenaje recibido, Griezmann pidió perdón por su marcha al Barcelona. "Yo sé que algunos no lo han hecho o no lo harán y lo entiendo perfectamemte porque les he fallado y les ha dolido mi salida. Como he dicho, no me di cuenta del cariño que tenia de la gente, no supe valorarlo y al salir, al irme, te das cuenta enseguida de lo que tenías, y por eso hicimos todo lo posible para volver aquí. Ha sido increíble lo de hoy, todo el cariño de la gente. El árbitro pitó el final y se quedaron una hora después todos. No tengo más palabras. Sólo que ha sido increíble y ha sido un orgullo para mí de locos, estando mis hijos ahí para que lo puedan vivir"

"He recibido mucho cariño de toda la gente. Al final está bien ganar trofeos colectivos e individuales, pero eso no te llena el corazón. Te lo llena un momento, pero luego ya pasas. Me llevo el amor recibido de esta noche, el amor de todos lo días, de le gente que trabaja en el club, por eso he estado feliz en mi carrera".

La despedida de Antoine Griezmann del Atlético Madrid en el Metropolitano. OSCAR DEL POZO/AFP fotos

Griezmann es del Atlético "por los valores del club". "Trabajar con mucha humildad y esto es lo que intento demostrar. Ser una familia y da igual que se pierda o se gane. Siempre del Atlético. Orgullosos de llevar este colores"

"Voy a echar de menos a esta afición", agregó y explicó que "quizá" su peor momento fue cuando tenía que jugar 30 minutos para abaratar su traspaso desde el Barcelona.

"Te diría que el peor momento fue aquella época de los 30 minutos, que fue duro, aunque no parecía, pero en casa mi pobre mujer me tuvo que soportar mucho", declaró. "El mejor momento ha sido siempre celebrar un gol con mi afición aquí, con mi gente, con mis compañeros".

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Con información de AFP y EFE