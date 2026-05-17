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El País Ovación Fútbol

Otro capítulo insólito de Neymar en Brasil: fue sustituido por un error de los árbitros y le sacaron amarilla

Fue durante la derrota del Santos 3-0 ante Coritiba por la fecha 16 del Brasileirao; a mitad del segundo tiempo. El astro brasileño estaba fuera el campo recibiendo atención médica.

El País
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17/05/2026, 16:03
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La molestia de Neymar en partido del Santos
La molestia de Neymar en partido del Santos.
Foto: EFE

El show de Neymar tuvo un capítulo insólito en Brasil: lo sacaron… por error. La estrella de Santos fue sustituida equivocadamente en plena derrota 3-0 ante Coritiba por la fecha 16 del Brasileirao, en una secuencia que terminó con el crack furioso, una amarilla y una fuerte discusión con los árbitros.

El episodio ocurrió a los 19 minutos del segundo tiempo en el Neo Química Arena. Neymar estaba fuera del campo, sobre la banda, recibiendo un masaje en la pantorrilla cuando el cuarto árbitro levantó el cartel: salía el número 10 e ingresaba Robinho Jr.

El problema fue inmediato: en Santos aseguran que el cambio solicitado no era por Neymar, sino por el defensor argentino Gonzalo Escobar. Cuando advirtió el error, el brasileño intentó volver rápidamente al terreno de juego, pero ya era tarde.

Visiblemente molesto, Neymar fue a protestar con el cuerpo arbitral, mostró el documento que —según su versión— confirmaba que el futbolista sustituido debía ser Escobar, y en medio de la discusión recibió tarjeta amarilla.

Pese a los reclamos del astro y de todo el banco del Santos, el partido se reanudó a los 23 minutos del complemento sin la presencia del 10, que quedó definitivamente fuera por una confusión arbitral que terminó marcando una de las imágenes más insólitas de la jornada en el fútbol brasileño.

En lo deportivo, Coritiba ya había dejado el partido prácticamente sentenciado mucho antes del episodio. Breno Lopes golpeó de arranque con un doblete a los 5 y 20 minutos, y Josué amplió de penal a los 39' para sellar el 3-0 definitivo ante un Santos que nunca logró reaccionar.

Del lado ganador también hubo presencia uruguaya: Joaquín Lavega fue titular como extremo derecho en Coritiba y completó una correcta actuación hasta los 60 minutos, cuando dejó la cancha con el encuentro ya completamente liquidado.

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