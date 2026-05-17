Liverpool pierde a Martín Campaña: se confirmó la rotura de tabique nasal tras el golpe que sufrió ante Peñarol

El segundo gol de Peñarol en el encuentro ante Liverpool por la primera fecha del Torneo Intermedio llegó tras una jugada en la que pasó de todo. Tiro libre lejano de Matías Arezo, Martín Campaña dio rebote, Franco Escobar remató cruzado, Santiago Strasorier la sacó, apareció Jesús Trindade para empujarla, pero lo trabaron justo y luego Leandro Umpiérrez asistió al Indio Fernández, que terminó anotando. En ese momento todo Liverpool pidió falta de Trindade sobre Campaña.

Martín Campaña sufrió un golpe en el partido Liverpool vs. Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

En esa jugada, el golero negriazul recibió un fuerte golpe en la nariz por parte de su compañero Diego Romero. La sanidad ingresó a atenderlo y le colocó algodones para frenarle la sangre que le emanaba de la nariz. Entre la mezcla por el dolor y el mareo del golpe, Campaña salió reemplazado por Mathías Bernatene.

Tras realizarse los estudios médicos, según pudo saber Ovación a través de fuentes negriazules, se confirmó lo que tenía toda la pinta de rotura de tabique nasal. Este tipo de lesiones suelen tener una recuperación de tres a seis semanas, por lo todo hace indicar que el arquero regresaría tras el parate por el Mundial.

Martín Campaña sufrió un golpe en el partido Liverpool vs. Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

Su suplente no tuvo mucho trabajo en el arco pero Liverpool no pudo empatar el partido y se fue del Campeón del Siglo con las manos vacías.

El Peñarol de Diego Aguirre inició con el pie derecho la serie A del Torneo Intermedio después de imponerse 2-1. Con este resultado, igualó la línea de Boston River en su llave, aunque el Sastre tiene mejor diferencia de gol tras ganarle 4-1 a Cerro en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.

En lo que respecta a la Tabla Anual, el aurinegro alcanzó las 30 unidades y superó la línea de Albion (28) y Deportivo Maldonado (29), por lo que está a solo un punto del líder Racing, que este domingo recibe a Cerro Largo desde las 15:00 horas en el Parque Roberto y tiene la oportunidad de recuperar la ventaja de cuatro.