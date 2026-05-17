"Estuve mal en reaccionar así, le pido disculpas al árbitro": dijo Aguerre sobre su expulsión ante Defensor

Washington Aguerre mostró seguridad en el triunfo de Peñarol 2-1 ante Liverpool. El arquero habló en zona mixta, donde hizo autocrítica por su expulsión ante Defensor Sporting, mostró orgullo por la "rebeldía" de sus compañeros y destacó el trabajo de los juveniles que "parece que hace años están jugando".

"Era importante sumar de a tres, ya que se nos escapó el del Apertura y era importante para la Tabla Anual. Con un jugador menos era complicado, pero la rebeldía de mis compañeros fue impresionante, dejaron todo adentro de la cancha y fuimos justos ganadores", comenzó declarando el jugador Mirasol.

Aguerre recalcó la importancia que tiene el partido del jueves ante Corinthians y se refirió a la racha adversa del equipo: "No sumar de local y visitante es jodido, porque uno no puede estar tranquilo, va con muchas cosas en la cabeza y la semana no es la misma cuando uno gana. Uno va a su casa con la familia que es la que te aguanta. Es complicado también cuando salís a la calle, hay gente que te da para adelante, otra que no, que se entiende por la mala racha que tuvimos, pero siempre positivo y estar ahora preparados para el jueves que es importante ganar".

👉Washington Aguerre en zona mixta tras la victoria ante Liverpool: La importancia de la victoria y su reacción en el partido ante Defensor cuando fue expulsado.



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El arquero tuvo elogios para Facundo Álvez y Brian Barboza. Dijo que "lo vienen haciendo muy bien" y que "parece que hace años están jugando". Manifestó su alegría por los minutos que están sumando y la respuesta de ellos ante estas condiciones que "es jodido", al entrar en una racha negativa.

Por último fue autocrítico con su expulsión ante Defensor Sporting: "Yo estuve mal obviamente en reaccionar de esa manera, dejar al equipo con uno menos. Eso no habla bien de mí, más en el puesto que ocupo. Pedirle disculpas al árbitro que estuvo en ese partido y corregir para lo que se viene".